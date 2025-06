Realme Narzo 80 Lite 5G je levná novinka s pořádnou baterií

Zdroj: Realme

Nedávno Realme rozšířilo nabídku o modely Narzo a nyní zde máme další přírůstek v podobě Realme Narzo 80 Lite 5G. Už podle názvu je jasné, že se jedná o méně vybavený mobil, což je sice pravda, ale poměr ceny a výbavy je velmi dobrý.

Slušný základ

Realme Narzo 80 Lite 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně 2 500 Kč. Za takovou sumu byste asi neočekávali nějak dobrou výbavu, což je do jisté míry i pravda. Například displej má jen HD+ rozlišení a například na zadní straně je použitelný jen jeden foťák. U druhého výrobce ani neuvádí nějaké přesné specifikace.

Co lze ale vyzdvihnout, je rozhodně baterie. Ta má kapacitu 6000 mAh, což na tuto třídu není moc obvyklé. Jen je škoda, že nabíjení má jen 15 W. Doplnění energie bude tedy trochu delší. Novinka splňuje certifikace IP64 a MIL-STD 810H, takže odolá náročnějším podmínkám, ale na ponoření do vody to není. To bychom ani neočekávali u takto levného kousku.

Realme Narzo 80 Lite 5G se chlubí velmi hlasitým hlavním reproduktorem a také obnovovací frekvencí u displeje. Dokonce je zde i ještě konektor pro sluchátka.

Specifikace Realme Narzo 80 Lite 5G

displej: 6,67 palců, 1604 x 720 pixelů (HD+), 50/60/90/120Hz, až 625 nitů

procesor: Dimensity 6300

4/6 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64/128 GB (UFS 2.2) + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 15 + realme UI 3.0

Foťáky: zadní – 32 MPx ? MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP64, MIL-STD 810H

5G SA / NSA (n1/3/5/8/28B/40/41/77/78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 165,6 × 76,22 × 7,94 mm; 197 gramů

baterie: 6000 mAh + 15W

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com



