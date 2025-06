Apple Swift míří oficiálně na Android

Zdroj: Apple

Některé společnosti si tvoří nejen hardware, ale i software pro svá zařízení. Některé jdou trochu dál a také si vytvoří programovací jazyk. Poslední taková větší změna se odehrála u Androidu, kdy Google zvolil náhradu za Javu, konkrétně je oficiálním programovacím jazykem Kotlin (s českými kořeny), tedy je možná lepší říci, že se jedná aktuálně o hlavní jazyk. Apple udělal něco podobného před lety, kdy začal přecházet z Objective-C na svou novinku Swift. Nyní zde máme další milník pro tento jazyk.

Swift i pro Android

Samotný programovací jazyk Swift začal vznikat v roce 2010 pro Apple a za vývojem hlavně stál Chris Lattner. Samotný jazyk Swift měl premiéru na WWDC 2014. Tehdy se jednalo o jazyk výhradně pro ekosystém Applu, ale nemuseli jsme dlouho čekat a rok na to se stal open source pod licencí Apache License 2.0.

V případě podpory operačních systémů se nabízí Darwin, iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS, watchOS, Linux, Windows, z/OS a Android, ale právě u Androidu šlo o neoficiální podporu vycházející právě z linuxové varianty. Dnes ale došlo k oznámení vytvoření Android Workgroup u Swift. Jinými slovy, začíná oficiální podpora pro operační systém.

Již nyní je vytvořena pracovní skupina a pracuje se na plné podpoře i API a všech možností. Dá se tedy říci, že asi zanedlouho bude možné v jazyce Swift psát aplikace i pro Android. To hlavně napomůže těm, co již dnes běžně pracují s jazykem Swift, ale také těm, co se chtějí poohlédnout nebo vyzkoušet něco jiného než stávající jazyky pro Android.

Teoreticky takto budou moci ušetřit i vývojářská studia, jelikož nebudou muset hledat programátory specificky pro Android platformu, případně se může zrychlit vytváření aplikací pro obě platformy.

