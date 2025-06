Nevyhovuje vám Oneplay? Na trhu je nová alternativa

Je to již pár měsíců, co televizním trhem zahýbala obrovská fluktuace zákazníků, kterým nevyhovovalo spojení O2 TV a velmi oblíbené služby Voyo. Způsobeno to bylo především kvůli zdražení a snížení maximálního počtu zařízení na 1 (v základním balíčku), díky čemuž velká část domácností hledala a stále hledá jiné poskytovatele pro příjem televizních kanálů. Trhem nyní otřásá poměrně malá firma, která svoji IPTV poskytuje teprve od roku 2020.

Malá, ale skromná

Řeč je o službě NejPřipojení TV, která nabízí v rámci online předplatného příjem televizních kanálů až na 8 zařízení a sledovat je můžete až na 4 souběžně. Vše je v rámci online předplatného, které je zcela bez závazku. Objednat si ho můžete tedy klidně jen na měsíc. Sledovat své oblíbené pořady můžete na chytrých televizích, počítačích, tabletech a samozřejmě i telefonech. Pro Android a iOS stačí ve storu stáhnout aplikaci NejPřipojení TV.

Zákaznická podpora denně do půlnoci

Zhruba před půl rokem se na webu objevila online chatovací podpora, na kterou se můžete obrátit denně od 9:00 do půlnoci. Dle jejich slov si od začátku uvědomují, že podpora ve večerních hodinách a víkendech je právě tou nejdůležitější, protože drtivá většina domácností sleduje televizní právě večer a o víkendech.

Proč někteří přechází z Oneplay na NejPřipojení TV?

Důvodem je jednak změna ceníku Voyo>Oneplay, ale také omezení maximálního počtu zařízení v základním balíčku na 1. Předplatné NejPřipojení TV za 245 Kč měsíčně je na 4 zařízení (2 souběžně běžící), případně za 285 Kč měsíčně na 8 zařízení (4 souběžně běžící). Počet zařízení a zdražení je však nejčastějším důvodem.

Díky Dotekománie.cz na první měsíc za 1 Kč

Chcete si NejPřipojení TV takřka bez nákladů vyzkoušet? Na jejich stránkách si vyberte tarif za 245 Kč a na pokladně uplatněte slevový kupon „DOTEKOMANIE“, díky kterému získáte první měsíc jen za 1 Kč. Jestliže vám bude služba vyhovovat a své předplatné v prvním měsíci neukončíte, další měsíc se vám strhne 245 Kč. Pozor, platnost kuponu je do 31.7.2025.

