Vlajkovku Magic7 Pro koupíte nyní v akci. Dostanete k ní tablet zcela zdarma

Je to jen pár měsíců, co HONOR představil špičkový Magic 7 Pro, který je do dnes jedním z nejvýkonnějších a nejpokročilejších smartphonů, co kdy uvedl na trh. Nyní ho můžete sehnat levněji, a ještě navíc získat tablet HONOR Pad X8a úplně zdarma.

Z telefonu dělá naprostou hvězdu nejen extrémní výkon a výdrž, ale hlavně sada fotoaparátů, díky kterým budou vaše fotky vypadat dočista skvěle. Tablet potom bude naprosto ideálním zařízením například pro děti, které ho obzvláště ocení s příchodem léta.

Špičkový smartphone a tablet ideální na cesty

Tuhle nadupanou vlajkovku pohání Snapdragon 8 Elite, který se může pyšnit extrémním výkonem. HONOR tak do telefonu vložil to nejlepší, co mohl. U čipsetu to ale rozhodně nekončí. Téměř k dokonalosti se vyladil i zvukový projev, který ocení každý milovník hudby či her. Určitě potěší i ultrarychlé nabíjení, díky kterému nabijete z nuly na sto pod 40 minut a opomenout se nedá ani HONOR AI, která proplouvá napříč celým zařízením.

HONOR Magic 7 Pro za 25 490 Kč (původně 31 990 Kč)

Nyní navíc při koupi dostanete jako dárek tablet HONOR Pad X8a v hodnotě 2 990 Kč. Tenhle tenký a lehký tablet se hodí nejen na sledování videí, hraní her nebo čtení, ale i pro děti, které ho ocení na blížících se dlouhých letních cestách. Může se totiž pyšnit například velkým 11palcovým displejem, anebo obstojnou výdrží baterie, která slibuje až několika denní poslech hudby nebo 14hodinové sledování videí.

HONOR Pad X8a jako dárek (původně 2 990 Kč)

Výhodná akce

Tohle HONOR duo seženete nyní v Mobil Pohotovosti, ale pozor – slevu na telefon získáte v rámci kampaně Limitované nabídky, která se každý týden mění. Za to tablet HONOR Pad X8a můžete získat zdarma až do konce června 2025, což z něj dělá super dárek například pro děti k vysvědčení.



