Jak uvést iPhone do továrního nastavení bez hesla k Apple ID

Uvést iPhone do továrního nastavení je činnost, bez které se většina uživatelů systému iOS čas od času neobejde. Hodí se zejména v situacích, kdy chcete svůj iPhone prodat, darovat někomu jinému, ale také třeba uvolnit obsazenou paměť, nebo „vyčistit“ iPhone pořízený z druhé ruky. Pokud ale nevíte jak na to, nebo si nepamatujete heslo k vašemu Apple ID, tak můžete mít problém. V tom případě se vám může hodit tento návod, díky kterému budete moci uvést iPhone do továrního nastavení bez Apple ID hesla.

Část první: Jak použít TunesKit iOS System Recovery k uvedení iPhonu do továrního nastavení bez znalosti hesla k Apple ID

TunesKit iOS System Recovery je specializovaný nástroj, který umožňuje tovární nastavení iPhonu bez nutnosti Apple ID hesla. Perfektně se tedy hodí k řešení problémů, jako například zapomenuté heslo k iPhonu, zamrznutý nebo zaseknutý přístroj, a podobně. Kromě těchto případů řeší více než 150 různých potíží se systémem iOS, jako jsou „bílá obrazovka smrti“ nebo zacyklené restartování. Díky vynikající úrovni kompatibility dokáže tento nástroj upgradovat i downgradovat systém iOS na novější i straší verze. TunesKit má vysokou úspěšnost při řešení různých potíží s iPhony. Díky svému jednoduchému a přehlednému uživatelskému rozhraní je tento nástroj perfektním řešením pro jednoduché i komplikované problémy se systémem iOS od Apple. A zároveň dokáže ochránit vaše data.

Krok 1: Na počítači si táhněte a nainstalujte nejnovější verzi nástroje TunesKit iOS System Recovery. Poté jej spusťte, připojte váš iPhone k počítači prostřednictvím kabelu, a na hlavní obrazovce programu klikněte na Reset Device (Resetovat zařízení).

Krok 2: Na další obrazovce zvolte ze dvou dostupných možností volbu Factory Reset (Tovární nastavení). Tato volba následně vymaže veškerá data i nastavení na vašem iPhonu.

Krok 3: Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste uvedli váš iPhone do režimu DFU. Program automaticky detekuje vaše zařízení, a nabídne vám možnosti nahrání toho správného firmware pro váš model iPhonu. Tuto informaci potvrďte a klikněte na Download (Stáhnout).

Krok 4: Po dokončení stahování firmware klikněte na Start Factory Reset (Spustit tovární nastavení). TunesKit iOS System Recovery začne proces resetování vašeho iPhone do továrního nastavení. Je důležité, abyste během celého procesu nechali váš přístroj připojený k počítači.

Část druhá: Režim zotavení pro reset iPhonu bez znalosti hesla i Apple ID

Oficiální postup Applu zahrnuje obnovení iPhonu v Režimu zotavení na počítači. Tento postup vymaže veškerá osobní data, aplikace a nastavení iPhonu, a nainstaluje zcela novou čistou verzi systému iOS. Nejprve byste se měli přesvědčit, že je vypnutá funkce Najít (Find my iPhone) v nastavení telefonu.

Krok 1: Odpojte váš iPhone od počítače.

Krok 2: Aktivujte Režim zotavení pomocí následujících kroků:

Pro iPhone 8 a novější : Stiskněte a následně ihned uvolněte tlačítko „zvýšit hlasitost“. Stiskněte a následně ihned uvolněte tlačítko „snížit hlasitost“. Poté stiskněte a držte postranní tlačítko, dokud se na displeji iPhonu neobjeví obrazovka Režimu zotavení.

: Stiskněte a následně ihned uvolněte tlačítko „zvýšit hlasitost“. Stiskněte a následně ihned uvolněte tlačítko „snížit hlasitost“. Poté stiskněte a držte postranní tlačítko, dokud se na displeji iPhonu neobjeví obrazovka Režimu zotavení. Pro iPhone 7 / 7 Plus : Současně stiskněte a držte postranní tlačítko a tlačítko „snížit hlasitost“, dokud se neaktivuje Režim zotavení.

: Současně stiskněte a držte postranní tlačítko a tlačítko „snížit hlasitost“, dokud se neaktivuje Režim zotavení. Pro iPhone 6s a starší: Stiskněte a držte současně tlačítko Home a horní/postranní tlačítko. Držte je stisknuté do té doby, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka Režimu zotavení.

Krok 3: Jakmile bude váš iPhone v Režimu zotavení, připojte jej kabelem k počítači.

Krok 4: Vyhledejte váš iPhone v iTunes (systém Windows) nebo ve Finderu (Mac).

Krok 5: Zobrazí se okno s dvěma různými možnostmi. Kliknutím vyberte možnost Restore (obnovit). Pokračujte podle instrukcí na obrazovce, a zahajte proces obnovení. Až bude proces dokončen, iPhone bude resetován do továrního nastavení, a všechna data budou vymazána. Nyní jej můžete začít používat jako nový přístroj.

Bonus: Jak resetovat heslo k vašemu Apple ID

Pokud máte svůj iPhone, ale neznáte Apple ID heslo, není nutné provádět reset do továrního nastavení. Nejjednodušší a nejúčinnější možností je obnova vašeho hesla k Apple ID. Apple má k tomuto účelu bezpečný postup, který nevyžaduje vymazání všech dat z vašeho zařízení.

Krok 1: Na jiném zařízení otevřete webový prohlížeč, a jděte na stránku iforgot.apple.com.

Krok 2: Zadejte Apple ID (emailovou adresu), které se snažíte obnovit.

Krok 3: Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pravděpodobně budete vyzváni k potvrzení důvěryhodného telefonního čísla, a také k zodpovězení bezpečnostních otázek, aby se ověřila vaše identita. Jakmile bude ověření v pořádku, Apple vás provede procesem nastavení nového hesla k Apple ID.

Odstraní tovární nastavení Apple ID předchozího majitele iPhonu?

Tovární nastavení sice z iPhonu vymaže všechna data, ale neodstraní Zámek aktivace spojený s vaším Apple ID, pokud byla aktivována funkce Najít (Find My). Informace o vlastníkovi iPhonu jsou totiž uložena nejen v daném zařízení, ale také na serverech společnosti Apple. Ale nezoufejte: existuje několik způsobů, jak odstranit zámek aktivace bez pomoci předchozího majitele.

Závěr

Pomocí programu iTunes můžete váš iPhone oficiálně resetovat, ale s určitými omezeními (funkce Najít). Takže když resetujete iPhone bez znalosti hesla k Apple ID, můžete použít iTunes pro běžný reset, anebo využít program TunesKit iOS System Recovery. V tom případě totiž zapomenuté přihlašovací údaje potřebovat nebudete. V každém případě je velmi doporučeno si svá data zálohovat, aby případně nedošlo k jejich ztrátě. Tak nebo tak dosáhnete toho, co potřebujete: uvedete váš iPhone do čistého, továrního nastavení.



