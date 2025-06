Infinix Smart 10 je sice základní mobil, ale slušně vybavený

Zdroj: Infinix

Některé značky se nesnaží každou chvíli představit nějaký top model a jsou zde i tací výrobci, kteří se více soustřeďují na levnější mobily. Mezi takové se dá řadit i Infinix. U této firmy ale nejde jen o cenu. Vždy se snaží nabídnout něco víc, i za nízkou cenu.

Infinix Smart 10 a Infinix Smart 10 Plus

Dnes zde máme dvě novinky řady Smart, tedy mobilů s velmi nízkou cenovkou, což je i případ Infinix Smart 10 a Infinix Smart 10 Plus. Oba mobily jsou si podobné, aspoň co se týče specifikací. Šetřilo se na mnoha místech, jako je například displej. Ten má jen HD+ rozlišení, byť tedy se 120Hz obnovovací frekvencí. Foťáky jsou také stejné, horší je, že hlavní mají po 8 MPx, sekundární snímač raději výrobce neuvádí ani na stránkách. Jde jen o dodatečný senzor navíc.

Obě novinky nabízí maximálně LTE připojení. I tak Infinix nechal certifikovat mobily a dostaly IP64, což se v této kategorii jen tak nevidí. Navíc je zde i infra port a také stereo reproduktory.

Jediný rozdíl mezi Infinix Smart 10 a Infinix Smart 10 Plus je v baterii, pokud tedy nepočítáme orientaci foťáků na zadní straně. Základní verze má 5000 mAh s podporou 15W nabíjení. Infinix Smart 10 Plus má naopak 6000 mAh s 18W nabíjením. Základní mobil by měl mít cenu pod dva tisíce korun, ale musíme si počkat na uvedení v Evropě. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

Specifikace Infinix Smart 10

displej: 6,67 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 700 nitů

procesor: Unisoc T7250

RAM: 3/4 GB LPDDR4X

úložiště: 64/128/256 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 15 + XOS 15.1

Foťáky: zadní – 8 MPx AI kamera přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku

infra, 3.5mm jack

IP64

stereo

LTE, GPS, WiFi 5, Bluetooth, NFC

rozměry: 165,62 x 77,01 x 8,25 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

Specifikace Infinix Smart 10 Plus

displej: 6,67 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 700 nitů

procesor: Unisoc T7250

RAM: 4 GB LPDDR4X

úložiště: 128 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 15 + XOS 15.1

Foťáky: zadní – 8 MPx AI kamera přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku

infra, 3.5mm jack

IP64

stereo

LTE, GPS, WiFi 5, Bluetooth, NFC

rozměry: 165,62 x 77,01 x 7,99 mm; 198 gramů

baterie: 6000 mAh + 18W

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com



