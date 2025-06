Google končí s Instant Apps v Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz

V roce 2017 Google představil poměrně inovativní způsob, jak uživatelům nabídnout první zkušenost s aplikací, kterou si ještě nenainstalovali. Novinka se jmenovala Instant Apps (okamžité aplikace) a v podstatě to vypadalo velmi jednoduše. Upravena verze běžné aplikace se nabídla uživateli bez nutnosti instalace. Taková varianta je velmi malá a jednoduchá, mnohdy s omezenými funkcemi. Ostatně Google nastavil pevná pravidla. V Česku jsme například jako první nabídli okamžitou aplikaci. Nyní se ale chystá ukončení této vymoženosti.

Jsou potřeba okamžité aplikace?

V roce 2017 se ještě řešilo, jestli mají mobily dostatek úložiště, jak jsou aplikace velké a kolik se spotřebuje dat. Rozhodně tedy více než nyní. Současně dnes mají vývojáři daleko lepší možnosti a aplikace jako takové jsou mnohdy několikrát menší, než tomu bývalo. Například se dnes do mobilu stahuje jen to, co je potřebné a nutné ke spuštění, neinstaluje se plnohodnotná verze s podporou všech možných zařízení a možností pro všechna zařízení.

I proto se asi Google rozhodl pro ukončení okamžitých aplikací, případně zde hraje roli využívání této technologie. Zatím tedy nevydal oficiální prohlášení, ale podařilo se najít ve vývojářských nástrojích jednoduchou ale jasnou a přímočarou větu.

Zde se uvádí, že bude ukončena podpora pro Instant Apps (okamžité aplikace) v prosinci 2025. Od tohoto termínu se již nebudou nabízet a všechna API přestanou fungovat. Ze samotného vývojářského studia budou odebrány nástroje pro Instant Apps při další aktualizaci.

Předpokládáme, že toto nebude mít nějak velký dopad na uživatele ani vývojáře. Už dlouho jsme ostatně neviděli možnost použití okamžité aplikace. Jednak se nabízí lepší možnosti a například taková technologie PWA vypadá praktičtěji.

