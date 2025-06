Apple umožní přehrávání videa v CarPlay, nově v rámci iOS 26

Zdroj: Dotekomanie

S příchodem iOS 26 se Apple chystá odstranit jedno z největších omezení systému CarPlay – nemožnost přehrávat videa. Nově bude možné streamovat videa z iPhonu přímo na centrální displej vozu pomocí AirPlay. Tato funkce však bude přístupná pouze tehdy, pokud automobil stojí.

Revoluce ve funkci CarPlay: video ve voze

Prostřednictvím technologie AirPlay, konkrétně na centrální obrazovku integrovanou do infotainment systému. Funkce je součástí nové funkce “video in the car”, kterou Apple uvádí společně s nástroji jako CarPlay Ultra, Automaker apps nebo digitální klíče. Podle Applu bude možné sledovat oblíbená videa z iPhonu na obrazovce automobilu, ale pouze tehdy, když vozidlo nebude v pohybu.

Podmínky dostupnosti: ne všechny vozy budou kompatibilní

Funkce nebude dostupná automaticky na všech vozidlech. Automobilky budou muset funkci AirPlay Video v CarPlay aktivně implementovat a integrovat ji do svých systémů. Apple vyzývá výrobce, aby se zapojili do jeho MFi programu (Made for iPhone), pokud mají zájem CarPlay s AirPlay videem podporovat.

Je ale pravděpodobné, že některé automobilky budou zdrženlivé, protože video na displeji řidiče může být vnímáno jako potenciální zdroj rozptýlení. Apple proto bude pravděpodobně klást důraz na striktní softwarové omezení, že video lze přehrát pouze při zaparkovaném, nebo stojícím vozidle. Aston Martin je prozatím jedinou automobilkou, která se veřejně přihlásila k podpoře nové generace CarPlay Ultra.

Konkurence už video nabízí, Apple dohání zpoždění

Někteří konkurenti Applu už nabízejí pokročilé multimediální možnosti v automobilech. Tesla má například svůj Theater Mode s podporou Netflixu, Hulu, YouTube a dalších služeb. Automobilky využívající operační systém Android Automotive (např. Volvo, Polestar, Renault) již integrují aplikace jako YouTube přímo do systému infotainmentu. Řada vozů, především elektromobilů, už dnes umožňuje streamování videa, pokud vozidlo stojí. Apple tak pouze dohání zpoždění, ale přidává do hry výhodu široké kompatibility iPhonu a ekosystému AirPlay.

Neoficiální způsoby existovaly již dříve

Přestože oficiálně CarPlay nikdy nepodporoval přehrávání videa, objevily se různé neautorizované metody, jak tuto funkcionalitu obejít – například pomocí externích adaptérů, jailbreakových úprav nebo zrcadlení obrazovky přes neoficiální software. S příchodem iOS 26 Apple konečně nabídne oficiální a bezpečný způsob, jak si užít video obsah i ve voze.

Dostupnost a výhled

Tato funkce bude dostupná jako součást iOS 26, jehož veřejné vydání se očekává letos v září. Apple vyzývá automobilky i vývojáře, aby se do implementace nových funkcí CarPlay zapojili a nabídli uživatelům lepší multimediální funkce v rámci infotainmentu. CarPlay s videem se tak může stát důležitým milníkem nejen v historii Applu, ale i v rámci evoluce infotainment systémů jako takových. Vše však bude záviset na tom, jak rychle a ochotně automobilky tuto novinku přijmou.

Zdroj: theverge.com



