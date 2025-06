Apple údajně vyvíjí 200MP fotoaparát pro budoucí iPhony, chce překonat Android konkurenci?

Podle uniklých informací Apple testuje nový 200megapixelový fotografický snímač pro své budoucí modely iPhonů. Pokud se zprávy ukáží jako potvrzené, mohl by Apple výrazně zvýšit laťku v oblasti mobilní fotografie – a to ve stylu, jaký dnes známe spíše z high-end Android telefonů.

Apple pracuje na novém fotografickém snímači

Současné iPhony Pro využívají 48MP hlavní fotoaparát, který byl poprvé představen s modelem iPhone 14 Pro v roce 2022. Nově testovaný 200MP snímač, o kterém informoval známý čínský leaker Digital Chat Station, by mohl být nástupcem tohoto řešení.

Apple ale tradičně klade důraz na kvalitu obrazu a optimalizaci zpracování, nikoliv jen na surové parametry, jako je například počet pixelů. Vyšší rozlišení proto automaticky neznamená lepší fotky – klíčová je velikost senzoru, množství světla a výkonnost obrazového procesoru.

Pixel binning a digitální zoom bez ztráty kvality – jednou z pravděpodobných strategií, jak Apple využije nový 200MP snímač, je technologie pixel binning – tedy spojování více pixelů do jednoho pro lepší světelnost a detaily za horšího osvětlení. Tato metoda je běžná u Android telefonů se senzory s vysokým rozlišením (např. Samsung nebo Xiaomi).

Další možností je nasazení 200MP senzoru nikoli jako hlavního objektivu, ale jako součásti teleobjektivu. Vysoké rozlišení umožňuje vytvořit bezztrátový digitální zoom pomocí ořezu bez viditelného zhoršení kvality – podobně, jako to už dnes dělá např. Vivo nebo Huawei.

Kdy se 200MP fotoaparátu dočkáme? I přes atraktivní potenciál se neočekává, že by se tento nový snímač objevil již u modelu iPhone 17 Pro, který by měl být uveden letos v září. Apple tradičně finalizuje hardwarové komponenty s velkým předstihem a zásadní změna fotoaparátu by vyžadovala dlouhodobé testování a úpravy ve výrobě. Realističtější scénář počítá s tím, že 200MP kamera se objeví až v roce 2026 nebo i později – pravděpodobně jako součást iPhonu 18 Pro nebo speciální edice zaměřené na mobilní fotografii.

Apple zatím samozřejmě žádné oficiální informace nepotvrdil. U modelů Pro se ale očekává, že iPhone s novým senzorem bude stát minimálně 999 USD, přičemž cena může narůst v závislosti na dalších nových technologiích (například větší úložiště, pokročilejší displej nebo nové AI funkce).

Zda se Apple skutečně pustí do megapixelových závodů, které dnes vedou značky jako Xiaomi, Samsung nebo Honor, zůstává otázkou. Je však zřejmé, že tlak ze strany konkurence roste – a Apple bude muset odpovědět nejen softwarem, ale i hardwarem.

Zdroj: ubergizmo.com



