Apple odkládá dvě aplikace s AI funkcemi až do iOS 27: čeho se (ne)dočkáme letos?

Přestože se očekává, že Apple na vývojářské konferenci WWDC 2025, která začíná již v pondělí 9. 6., představí mnoho novinek, některé dlouho očekávané funkce založené na umělé inteligenci se odkládají až na rok 2026. To se týká zejména pokročilé verze Siri a nových inteligentních funkcí aplikací Kalendář a Zdraví.

AI funkce pro Siri se opozdí

Jednou z nejambicióznějších novinek mělo být představení „Personal Siri“ – verze hlasového asistenta, která chápe kontext a pracuje s obsahem obrazovky, e-maily i zprávami. Tato verze byla propagována v reklamě s Bellou Ramsey, kde Siri pomáhá identifikovat osobu na základě starých konverzací. Apple však reklamu stáhl a funkci odložil, údajně až do druhé poloviny roku 2026.

Pokročilejší verze asistenta – LLM Siri (Large Language Model Siri), která by mohla fungovat podobně jako ChatGPT nebo Gemini – je rovněž v nedohlednu. Podle dostupných informací bude možné Siri na zařízeních s Apple Intelligence přeposílat dotazy právě do ChatGPT, ale pouze se souhlasem uživatele.

Podle tipéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple rovněž odkládá AI vylepšené verze aplikací Kalendář a Zdraví, objevit by se měly až ve verzi iOS 27, který vyjde příští rok. Ačkoliv v iOS 26 budou představeny drobné úpravy, zásadní proměna těchto aplikací by měla dorazit až v další verzi iOS. Apple interně označuje iOS 27 kódovým názvem Buttercup a macOS 27 jako Honeycrisp – v duchu tradičního sladkého označování systémových verzí.

Co očekávat v letošním iOS 26? Přestože ty zásadní AI funkce přijdou až později, iOS 26 bude mít svou první beta verzi dostupnou hned po Keynote WWDC. Pokud jste zaregistrováni v Apple Beta Software Programu, můžete si ji stáhnout jednoduše přes Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Nezapomeňte si však před instalací beta verze zálohovat svá data, protože první bety bývají často nestabilní.

Apple, jak se zdá, volí opatrný a promyšlený přístup i přes to že to zatím vypadá, že se mu spíš nedaří a AI neustále odkládá. Zatímco konkurence jako Google či Microsoft již AI do svých produktů implementuje naplno, Apple chce nabídnout robustní, bezpečné a integrované řešení, které bude plně odpovídat jeho filozofii ochrany soukromí a kvality uživatelského zážitku.

