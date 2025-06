Apple Notes skrývá dvě chytré funkce. Stačí napsat kouzelné znaménko a objevíte jejich sílu

Zdroj: Dotekomanie

Aplikace Poznámky od Applu patří mezi nejvýkonnější nástroje, které má každý uživatel iPhonu hned po rozbalení zařízení k dispozici. Nově však Apple Notes nabízí šikovnou klávesovou zkratku, která odemyká dvě skryté funkce – okamžité převody a výpočty.

Kouzelné znaménko „rovná se“ v Apple Poznámkách

Systém iOS už několik let umožňuje automatické převody jednotek a měn – obvykle přes zvýraznění textu a následnou nabídku v kontextovém menu. Ale teď je to ještě jednodušší a rychlejší přímo v aplikaci Poznámky. Stačí napsat hodnotu (např. rozměr, měnu nebo teplotu), přidat znak „=“ a okamžitě se zobrazí převod zvýrazněný žlutě. Poté můžete stisknutím mezerníku převod snadno vložit přímo do poznámky.

Ukažmě si příklad:

Napíšete 46 mm = a aplikace poznámky vám ukáže, že to odpovídá 1,811 palce

Napíšete 86 eur = a aplikace vám přepočítá částku na dolary

Tato funkce je ideální při plánování, cestování nebo při zaznamenávání výpočtů, které si chcete uchovat, na rozdíl od Spotlightu, který je skvělý na rychlé vyhledání, ale nic si nepamatuje.

Druhá skrytá možnost této funkce spočívá ve výpočtech. Aplikace Poznámky totiž zvládá základní matematiku, a to opět velmi jednoduše. Stačí napsat rovnici a zakončit ji znakem =.

Například:

Napíšete 35 + 68 = a výsledek se objeví hned za příkladem – zvýrazněný žlutě jako u převodů.

Zadáte (25 × 4) – 10 = funkce spočítá i složitější výrazy

Co je ale opravdu skvělé, aplikace Poznámky zvládají i výpočty s proměnnými. Můžete například vytvořit jednoduchý rozpočet, přiřadit jednotlivým položkám číselné hodnoty (např. Půjčky = 800, Jídlo = 300), a poté pomocí rovnice Půjčky + Jídlo = získat celkový výdaj. Vše zůstává přehledně zapsané v jedné poznámce.

Funkce jako formátování, kreslení nebo skenování dokumentů jsou v aplikaci Poznámky snadno dostupné přes ikony a menu. Ale právě zkratka se znakem = je opravdu velmi užitečná a vlastně skrytá, většina uživatelů jí objeví náhodou, a nebo vůbec.

Jakmile však víte, že existuje, stává se z ní neocenitelný pomocník pro každodenní poznámky, plánování i výpočty. Aplikace Poznámky se tímto posouvá z jednoduchého zápisníku na plnohodnotný nástroj pro každodenní organizaci – s překvapivě výkonnými funkcemi pod kapotou.

