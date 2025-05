Zdroj: Dotekomanie.cz

Neomezená data a volání za 499 Kč měsíčně? Nabídka, která platí jen do konce května

Mobilní tarify bez závazků a s férovými podmínkami nejsou na českém trhu samozřejmostí. Právě proto zaujala aktuální nabídka od NejPřipojení.cz, která spojuje neomezená mobilní data, volání a SMS do jednoho přehledného balíčku za 499 Kč měsíčně včetně DPH. Tato akční cena je však dostupná pouze do konce května 2025, takže zájemci by neměli dlouho váhat.

Co zákazník získá?

Tarif zahrnuje vše, co dnešní uživatel potřebuje pro plnohodnotné mobilní připojení:

Neomezené volání do všech sítí

Neomezené SMS

Mobilní data bez omezení objemu , s rychlostí až 10 Mb/s

45 GB dat pro využití v EU roamingu

Bez jakéhokoli závazku či nutnosti objednávat další služby

Zákazníci mohou tarif jednoduše aktivovat online přes oficiální web společnosti nejpripojeni.cz/volani. Služba je určena běžným uživatelům, kteří nejsou v exekuci ani insolvenci.

Televize přes internet s novým ceníkem

NejPřipojení.cz se kromě mobilních služeb věnuje také IPTV – televizi přes internet. Nový ceník a programová nabídka platí od 1. února 2025 a je dostupná na stránkách nejpripojeni.cz/iptv. Zkušební verze za symbolickou 1 Kč byla dočasně stažena, nicméně kompletní nabídka stále patří mezi cenově velmi dostupné.

Tato kombinace jednoduchosti, transparentních podmínek a atraktivní ceny dělá z nabídky jeden z nejzajímavějších tarifů současnosti. Objednávku lze provést během několika minut, a to zcela online.



