Xiaomi a Qualcomm budou dlouho spolupracovat, vlastní procesor neohrozí partnerství

Společnost Xiaomi již potvrdila existenci procesoru XRING 01 a hned se objevila otázka, jestli se sníží závislost na jiných dodavatelích, tedy na Qualcommu a Mediateku. Nyní zde máme odpověď.

Nic se nemění?

Xiaomi již nějakou dobu koketuje s vlastními procesory v mobilech, ale zatím se nedostavil úspěch. Novinka Xring má našlápnuto velmi dobře, ale jak to vypadá, tento procesor, ani ty budoucí nebudou znamenat samostatnost Xiaomi na jiných výrobcích. Více méně to dokazuje nová dohoda mezi Xiaomi a Quakcommem.

Jedná se o mnohaletou dohodu o vzájemné spolupráci, zejména tedy v dodávkách nejen procesorů. Hlavně se tedy jedná o smartphony, ale dohoda zmiňuje i jiné produkty, jako například AR a VR brýle a dokonce i auta. Právě do nich bude dodávat některé komponenty Qualcomm, přičemž se zmiňuje například Snapdragon Cockpit a 5G Auto Modem. Čipy zamíří také do routerů a dalších produktů.

Xiaomi a Qualcomm již spolupracují 15 let a asi spolupráce jen tak neskončí. Ostatně pokrýt dodávky z vlastní dílny by bylo pro Xiaomi velmi nákladné. Zde je dobré připomenout, že nový procesor Xring se vyvíjel mnoho let a celý projekt spolkl sedm miliard dolarů.

