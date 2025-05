Prusa Research a Nothing nově spolupracují v rámci soutěže pro fanoušky a nadšence

Zdroj: Dotekomanie.cz

CMF je velmi mladá značka, tedy v tomto případě subznačka spadající pod mladou firmu Nothing. U těchto nováčků je zpravidla vidět užší spolupráce s fanoušky a snaží se co nejvíce naslouchat. I proto vznikají speciální komunitní akce a dokonce i produkty. Zpravidla jde o úpravu existujícího zařízení, což je i případ Phone (3a) Community Edition.

Partnerství a soutěž

Už v březnu byla vyhlášena soutěž pro fanoušky a nadšence. Cílem bylo vytvořit Nothing Phone (3a) Community Edition a nyní zde máme vítěze ve čtyřech kategoriích. Ti následně budou spolupracovat přímo s Nothing na vytvoření speciální edice smartphonu, který bude dostupný v limitované edici.

Výherci a jejich nápady

Vítěz v kategorii Hardware Design: Emre Kayganaci, industriální návrhář z Londýna, který pracuje na pomezí designu a inovací. Jeho praxe se zaměřuje na vývoj špičkových spotřebitelských produktů, zkoumání nových technologií a vytváření artefaktů orientovaných na budoucnost a technologie. Jeho vítězný koncept Translucent Memories přináší nostalgickou barevnost Phone (3a), inspirovanou odvážnými a hravými gadgety 80./90. let.

Vítěz v kategorii Software Design: Jad Zock je libanonský brand a typografický designér, jehož práce se zaměřuje na písmena jako nositele myšlenek a identity. Je dlouholetým členem komunity Nothing od uvedení sluchátek Ear (1). Jeho vítězný design je variabilní ciferník, který zlepšuje zapamatovatelnost času díky flexibilní typografii. Pomocí čtyřúrovňové hierarchie šířky a tloušťky design zdůrazňuje nejrelevantnější číslice v závislosti na čase.

Vítěz v kategorii Accessories Design: Louis Aymonod a Ambrogio Tacconi z Itálie jsou zakladatelé kreativního studia Reveland, které kombinuje uměleckou režii, industriální design, reklamu a prostorové zážitky. Jakožto vášniví obdivovatelé designové filozofie Nothing byl jejich vítězný návrh Dice (x6) pozoruhodně jednoduchý, nadčasový, hmatatelný a taktilní – přinášející ten tolik důležitý „zábavný“ prvek, o který Nothing vždy usiluje.

Vítěz v kategorii Marketing Campaign Sushruta Sarkar je grafický designér z Londýna, jehož kampaň „Made Together“ vystihuje podstatu Nothing Community Edition: spolupráci. Sarkar si s tímto projektem dal za cíl zdůraznit, jak jsou neopracované, neuhlazené experimenty podstatnou součástí tvůrčího procesu. Zatímco koncept zahrnuje tento smysl pro chaos, vizuální provedení je založeno na designovém jazyce, který zůstává nezaměnitelný pro Nothing – čistý, hravý a odvážný.



CMF by Nothing a Printables by Prusa Research

Nejsou to všechny novinky. Tentokrát zde máme českou stopu, a to díky partnerství CMF by Nothing a Printables by Prusa Research. Právě Prusa Research je čeká firma, kterou založil Josef Průša. Navíc patří mezi přední společnosti v oblasti 3D tisku, tedy tiskáren. Společně vyhlašují novou designovou soutěž, kde je cílem navrhnout lepší zadní kryt nebo příslušenství pro CMF Phone 2 Pro (recenze). Přihlášky je možné posílat do 14. června a lze vyhrát následující ceny:

1. místo:

Originální sada Prusa MK4S

CMF Phone 2 Pro

2. místo:

CMF Phone 2 Pro

CMF Buds Pro 2

1200 Prusametrů

3. místo:

CMF Phone 2 Pro

800 Prusametrů

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Prusa Research a Nothing nově spolupracují v rámci soutěže pro fanoušky a nadšence

Předchozí článek WhatsApp rozšiřuje jednu novinku pro skupinové chaty Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak jste spokojeni s výdrží baterie svého telefonu? Výborná, vydrží mi i dva dny

V pohodě na jeden den

Večer už musím hledat nabíječku

Katastrofa, nosím powerbanku

Excelentní, vydrží tři a více dnů Nahrávání ... Nahrávání ...