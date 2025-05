Německá organizace na ochranu spotřebitelů žádá Meta, aby zastavila trénování své AI v EU

Zdroj: about.fb.com

Meta plánuje od 27. května letošního roku začít trénovat své AI modely na základě veřejných příspěvků a interakcí uživatelů Facebooku a Instagramu v Evropské unii. Německá organizace na ochranu spotřebitelů – Verbraucherzentrale NRW proti tomu ostře vystupuje – a zřejmě nebude jediná.

Německo se staví proti trénování Meta AI na uživatelích

Verbraucherzentrale North Rhine-Westphalia (NRW), organizace na ochranu spotřebitelů spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, odeslala 30. dubna 2025 společnosti Meta výzvu k zastavení sběru a zpracování dat pro účely trénování AI. Pokud Meta nepřestane, organizace je připravena podniknout právní kroky.

„Je třeba jednat rychle – jakmile jsou data využita pro trénování umělé inteligence, nelze je jednoduše vzít zpět,“ uvedla Christine Steffen, expertka na ochranu dat z této organizace.

Meta, která provozuje Facebook, Instagram a WhatsApp, tvrdí, že její přístup je v souladu s evropským právem. Společnost se odkazuje na stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) z prosince 2024, které poskytuje metodický rámec pro irský úřad na ochranu osobních údajů (DPA).

Jenže němečtí experti nesouhlasí. Upozorňují, že Meta odkazuje na tzv. oprávněný zájem, což podle nich nestačí. Uživatelé by měli mít právo výslovně souhlasit se zpracováním svých osobních i citlivých dat pro účely strojového učení – prostý opt-out formulář nestačí.

Do situace se vložila i rakouská neziskovka noyb (None of Your Business), vedená známým aktivistou Maxem Schremsem. Ten ve svém vyjádření podpořil německou iniciativu a upozornil, že Meta klade komerční zájmy nad základní práva na ochranu osobních údajů. Schrems dodává: „Meta by se měla jednoduše zeptat uživatelů a získat souhlas. Pokud tak neučiní, můžeme očekávat důsledky v celé Evropě.“

Pokud si nepřejete, aby Meta používala vaše příspěvky, komentáře a interakce k trénování své AI, máte čas pouze do 27. května 2025. Stačí vyplnit formulář námitky, jeden pro Facebook a jeden pro Instagram. Důvod námitky není nutné uvádět a Meta je povinna vašemu požadavku vyhovět.

Zatímco německá spotřebitelská organizace bije na poplach, očekává se, že další evropské instituce a úřady na ochranu osobních údajů budou reagovat v následujících dnech. Současně společnosti jako Proton (provozovatel bezpečného e-mailu a VPN) vyzývají uživatele k opatrnosti: „Nikdo dnes neví, k čemu všemu budou tato data v budoucnu použita. Raději být v bezpečí než litovat.“

