Motorola oznámí Moto G86 i ve verzi Power

Motorola Moto G86 Power 5G | Zdroj: AndroidHeadlines

Po dvojici připravovaných modelů s názvem Moto G86 a Moto G56 jsou překvapivě venku podrobnosti kolem dalšího zástupce. Z dílny společnosti Motorola dorazí brzy ještě třetí novinka v podobě přírůstku Moto G86 Power 5G. Dnešní únik oproti předchozím zprávám přináší daleko více obrázků zařízení. Naopak nad specifikacemi můžeme spíše jen polemizovat.

Rozdíly minimální

Tento telefon bude u prodejců dostupný celkem ve čtyřech variantách barev (Chrysanthemum, Cosmic Sky, Golden Cypress, Spellbound), přičemž každý odstín nenabídne stejné zpracování z pohledu použitého materiálu. Každopádně ani v jednom případě nepůjde o prémiový materiál jako je například odolné sklo. Podle obrázků se pouze u jedné barvy očekává veganská kůže a reliéfní plast připomínající látku u zbytku.

Z pohledu vnitřní výbavy nejspíš převezme většinu prvků od dříve zmíněného modelu Moto G86. Hlavní rozdíl by měl opět tvořit větší 6 720mAh článek baterie s 33W nabíjením, který se především podepíše pod vyšší hmotností (o 13 gramů) a větší tloušťkou (o 0,78 mm). U předchozí generace také vynikal 8MPx ultraširokoúhlý objektiv ve srovnání s 2MPx makro snímačem. Nakonec již následující dny by mohly přinést více světla do celé situace.

Zdroje: androidheadlines.com, gizmochina.com



