HMD Vibe v nabídce brzy vystřídá druhá generace

Společnost HMD Global má rozpracovanou v pořadí druhou generaci telefonu do populární řady Vibe. Model bude opět zapadat do segmentu základní třídy, kde by oproti konkurenci měl vynikat kvalitním displejem nebo slušnou výdrží baterie. První generace byla oznámena v květnu loňského roku, takže čínský výrobce mezi nimi může chtít dodržet roční rozestup.

Dobře našlápnuto

Přední stranu pravděpodobně zabere 6,67palcový OLED panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Na selfie snímky bude určena přední 50MPx kamerka. Hlavní výkon si pod křídla vezme čipová sada Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště. To má podporovat maximálně 256GB paměťové microSD karty.

Další zlepšení lze zpozorovat hned na zadní části. Sestava objektivů fotoaparátu bude poskládána z hlavního 50MPx a doplňkového 2MPx snímače. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh nejspíš nabídne technologii rychlého 33W nabíjení přes USB-C kabel. Od prvního spuštění poběží asi pod operačním systémem Android 15.

Zveřejněný obrázek zařízení naznačuje, že firma u přírůstku nehodlá nijak výrazně zasahovat do designového zpracování. Koneckonců už nejbližší dny můžou přinést zbývající podrobnosti jako je oficiální dostupnost či prodejní cena.

