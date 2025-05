Zdroj: Google

Existuje mnoho zajímavých nových aplikací, ale někdy jednoduše vývojáři spíše chtějí pustit do světa něco, co aspoň trochu funguje, a nemyslí na běžné funkce. Příkladem je Threads, kde do dneška chybí běžné funkce. Gemini od Googlu není výjimkou a až nyní se konečně dočkáme normálního kopírování.

Google Gemini má nejen novou aplikaci pro iPady

Gemini a kopírování

Gemini sice má hlasový výstup, tedy i konverzační, ale v základu se jedná o textového chatbota, tedy v případě aplikace pro mobily. Bohužel v ní do dnešního dne chybí možnost kopírování části textu, tedy odpovědi. Můžete jen podržet prst na textu a ten se následně po potvrzení celý zkopíruje do schránky. Až po vložení do nějaké aplikace můžete odmazat nepotřebné čísti.

Nová verze Gemini již obsahuje přípravu na normální kopírování. Ukázku můžete vidět ve videu níže, kde jednoduše můžete vybrat část textu pomocí běžného nástroje. Nabízí se také kontextová nabídka pro sdílení, kopírování atd.

Dle ukázky soudíme, že funkce potřebuje ještě doladit, ale rozhodně se jedná o něco, co mělo být v aplikaci už dávno, zejména u textové části. Do této chvíle bylo normální kopírování dostupné tak maximálně ve webové verzi.

Zdroj: androidauthority.com



Domů Články Google Gemini konečně přidává kopírování v normální podobě

Předchozí článek iQOO Neo10 znovu a lépe Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak jste spokojeni s výdrží baterie svého telefonu? Výborná, vydrží mi i dva dny

V pohodě na jeden den

Večer už musím hledat nabíječku

Katastrofa, nosím powerbanku

Excelentní, vydrží tři a více dnů Nahrávání ... Nahrávání ...