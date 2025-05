Google AI Ultra je nové předplatné narvané službami

Zdroj: Google

Google již nějakou dobu nabízí několik variant předplatného, kde základní verze mají k dispozici ve své podstatě jen cloudové úložiště. Pak je zde dostupná varianta AI Premium, kde je navíc i Gemini Advanced, tedy hlubší integrace a rozšířené možnosti Gemini, jako je integrace do dokumentů a podobně. Google dnes představuje ještě vyšší verzi nazvanou Google AI Ultra.

Google AI Ultra

Než se dostaneme k novému předplatnému, tak původní verze AI Premium se mění na Google AI Pro. No a nyní k Google AI Ultra. Tato verze obsahuje více možností a také služeb. V první řadě zde máme cloudové úložiště o velikosti 30 TB. Dále se nabízí předběžný přístup k agentům, k dispozici je i služba Whisk pro generování videa z obrázků.

Také se nabízí Flow pro vytváření filmových sekvencí, kde se mimo jiné využívá Veo 3. Nechybí služba jako NotebookLM a tak0 Gemini v plné verzi. Co je ale zvláštní, tak je i to, že je součástí Youtube Premium se vším všudy. Samozřejmě to má svou cenu. Google AI Ultra má nastavenou cenu na 249,99 dolarů měsíčně, což je v přepočtu přibližně 5 500 Kč bez daně.

Toto nové předplatné je dostupná zatím jen pro USA a není jasné, jestli se hned dostane do Česka, ale je to možné, jen to potrvá delší dobu. Ostatně tato verze předplatného je spíše pro ty, co dokáží a chtějí využít všechny tyto služby.

