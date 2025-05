Apple údajně zvažuje zdražení iPhonů 17, důvodem nejsou cla, ale nový design a funkce

Zdroj: GSM Arena

Podle nového reportu The Wall Street Journal zvažuje Apple zvýšení cen u připravované řady iPhone 17. Přestože k finálnímu rozhodnutí zatím nedošlo, diskutuje se o tom uvnitř společnosti jako o zásadním strategickém kroku. Co je ale překvapivé – zdražení nebude souviset s dovozními cly mezi USA a Čínou jak by se mohlo očekávat, ale s technologickými a designovými inovacemi.

Zdraží Apple nové iPhony 17?

Designové novinky ve znamení ultratenkého iPhonu 17 Air a reverzní nabíjení – Apple údajně hodlá cenový nárůst ospravedlnit především novým designem a výbavou. Zásadní novinkou má být iPhone 17 Air, ultratenká a lehká varianta, která posune konstrukci zařízení do nové éry.

Prémiové modely iPhone 17 Pro by měly přinést:

Přepracovaný modul s trjicí fotoaparátů

Nový hliníkový rám

Podporu pro reverzní bezdrátové nabíjení, tedy možnost dobíjet jiná zařízení přímo z iPhonu

Tyto změny mají poskytnout nejen technologický upgrade, ale také výraznější odlišení od předchozí řady iPhone 16. Navzdory tomu, že se USA a Čína dohodly na příměří v otázce cel, zůstává kombinovaná 30% dovozní sazba na čínské zboží nadále v platnosti. Apple však oficiálně nepřisuzuje chystané zdražení celní válce – a to i přesto, že je výroba stále z velké části závislá na čínských dodavatelích.

Apple mezitím urychluje přesun výroby do Indie. Podle informací WSJ má Foxconn letos zdvojnásobit produkci iPhonů v Indii až na 30 milionů kusů, přičemž všechny nové iPhony prodávané v USA by měly pocházet právě odtud. Tento krok může z dlouhodobého hlediska pomoci stabilizovat ceny a snížit závislost na čínské výrobní infrastruktuře.

Apple tradičně představuje novou řadu iPhonů v září, a pokud se rozhodne pro zdražení, půjde o první výraznější cenový skok od nástupu modelu iPhone X. Vzhledem k tomu, že mobilní trh zůstává pod tlakem inflace, růstu nákladů a vyšších očekávání uživatelů, by mohl být iPhone 17 Air s ultratenkým designem významným lákadlem i navzdory vyšší cenovce. Uvidíme, zdali se tyto spekulace naplní, nebo dojde ke standardním „lehkému“ navýšení cenovky tak jako každý rok.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Apple údajně zvažuje zdražení iPhonů 17, důvodem nejsou cla, ale nový design a funkce

Následující článek Oppo Pad SE je levná novinka mezi tablety Předchozí článek Ray-Ban a Meta vydávají očekávané chytré brýle Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Kolik byste byli ochotni dát za nový mobil? Do 5 000 Kč

5 000–10 000 Kč

10 000–20 000 Kč

Více než 20 000 Kč Nahrávání ... Nahrávání ...