WhatsApp chystá novou funkci: zamezí automatickému ukládání médií, která pošlete ostatním

WhatsApp pokračuje ve zvyšování ochrany soukromí uživatelů a připravuje novou funkci, která umožní zabránit ostatním, aby si automaticky ukládali média, která jim pošlete. Funkce byla nedávno odhalena v beta verzi aplikace pro Android, a i když se zatím nachází ve vývojové fázi, už teď budí mezi uživateli velká očekávání.

WhatsApp posiluje ochranu soukromí

V současné době WhatsApp automaticky ukládá veškerý přijatý multimediální obsah – fotografie, videa nebo zvukové zprávy – přímo do galerie telefonu příjemce. To platí pro všechny typy zpráv, s výjimkou tzv. mizících zpráv. Právě s tímto konceptem ale nová funkce pracuje: nově bude možné zabránit automatickému ukládání médií i u běžných zpráv, které nemají časové omezení.

Jakmile bude tato funkce dostupná, uživatelé si ji budou moci zapnout individuálně pro každou konverzaci. Pokud ji aktivujete, lidé, kterým zprávy posíláte, nebudou moci automaticky ukládat přijatá média do svého zařízení. Tato změna se týká pouze automatického ukládání – přeposílání zpráv zůstane nadále možné, stejně jako ruční ukládání, pokud si to příjemce dovolí.

Zajímavé je také to, že WhatsApp nově omezí možnost exportu celé historie chatu, pokud je ve vlákně aktivní tato rozšířená ochrana soukromí. To by mohlo být užitečné zejména v citlivých konverzacích, kde nechcete, aby se chat snadno zálohoval nebo sdílel v jiném prostředí.

Součástí nové funkce s pracovním označením „advanced chat privacy“ je i bezpečnostní omezení týkající se využívání umělé inteligence. Pokud ji zapnete, účastníci konverzace s vámi nebudou moci využívat funkce Meta AI, jako jsou návrhy textů nebo asistence při psaní zpráv. Tím chce WhatsApp posílit důvěru a ochranu citlivých informací i v kontextech, kde AI může být vnímána jako riziko.

Zatím není jasné, kdy přesně bude nová funkce oficiálně spuštěna. Vývojová verze zatím naznačuje, že půjde o volitelné nastavení (opt-in), které si uživatelé aktivují ručně. Funkce se pravděpodobně nejprve objeví na Androidu a později dorazí i na iOS. Pro uživatele, kteří kladou důraz na soukromí a kontrolu nad sdíleným obsahem, půjde o vítané rozšíření, které přináší WhatsApp blíže k nárokům moderní digitální komunikace.

