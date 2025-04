WhatsApp chystá automatický překlad chatů

Zdroj: Dotekamanie.cz

U textové komunikace se sem tam hodí možnost překladu, ale ne vždy se nabízí jednoduchá funkce na to. Například v Androidu jde vybrat text a nechat si jej přeložit, ale vyžaduje to několik kroků a navíc takto to lze dělat jen pro konkrétní text, takže je potřeba opakovat kroku stále dokola. WhastApp ale chystá jednoduché řešení.

Překlad chatu

Vývojáři WhatsApp na takové možnosti pracují již několik měsíců, ale až nyní se novinka dostává mezi beta testery. V podstatě nabízí možnost automatického překladu celé konverzace. Právě na druhém snímku obrazovky jde vidět indikátory naznačující, co je přeloženo a co se překládá. Samozřejmě je zde možnost si nechat zobrazit originál.

Zajímavostí je i to, že překlad nevyžaduje připojení k internetu, jelikož probíhá na samotném zařízení. Je tak nutné si nechat stáhnout vhodný balíček do mobilu. Existuje i modul pro automatickou detekci, ale je tak jasné, že je zde omezení a není možné v jedné konverzaci nechat překlad více jazyků.

Aktuálně WhatsApp podporuje překlad do španělštiny, arabštiny, portugalštiny, hindštiny a ruštiny. Vzhledem k modulárnímu řešení asi nebude problém rozšíření o další jazyky. Zatím ale nevíme, kdy se novinka dostane do stabilní verze.

