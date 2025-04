Vylepšená Siri je stále v nedohlednu, Apple update odkládá kvůli chybovosti

Zdroj: Midjourney

Apple opět odkládá dlouho očekávané vylepšení v podobě funkce „Personal Siri“, která má posunout hlasovou asistentku na zcela novou úroveň. Místo toho dostávají uživatelé iPhonů zatím stále jen sliby a betaverze, ve kterých se ale nové schopnosti Siri stále neobjevují. Co přesně brzdí spuštění nové generace Siri a kdy se jí konečně dočkáme?

Vylepšená Siri stále ne a ne přijít

Vylešená „Personal Siri“ měla být inteligentnější, kontextově chytřejší a schopná hlubší integrace s nativními aplikacemi jako Kalendář, Zprávy nebo Mail. Uživatelé by například mohli požádat Siri o informaci o čase příletu letadla, a asistent by prošel emaily, zprávy i kalendář a sám vyhledal relevantní údaje.

Tato schopnost pracovat napříč aplikacemi a chápat osobní kontext měla znamenat přelom. Apple dokonce představil propagační video, kde Siri rozpozná jméno člověka, kterého uživatel potkal v kavárně – samozřejmě za předpokladu, že o tom existoval záznam třeba ve zprávách nebo poznámkách.

Proč Apple novou Siri odkládá?

Podle informací z deníku The New York Times, který se odvolává na tři anonymní členy vývojového týmu, je důvodem vysoká chybovost. V interních testech totiž Siri poskytovala nesprávné informace ve 33 % případů. I když se to může zdát jako běžná statistika, Apple považuje tento výsledek za nepřijatelný – především u funkce, která má operovat s osobními daty.

Srovnání s dřívějšími daty ukazuje, že současná Siri zvládá správně odpovědět ve více než 83 % případů, přičemž pochopení dotazů dosahuje téměř 99,8 %. Nová funkce by však zasahovala hluboko do soukromí uživatele, a Apple proto nechce riskovat negativní dopad, který by mohl vzniknout v případě chybných interpretací dat.

Kdy se tedy nové funkce dočkáme?

Původně se očekávalo, že nová Siri dorazí s některou z aktualizací iOS 18. Podzimní vydání iOS 18.4 a následná beta verze 18.5 ale ukázaly, že tyto předpovědi byly mylné. Nejnovější informace naznačují, že se Siri dočká vylepšení na podzim, ovšem pravděpodobně bez plné verze obsahující právě funkce „Personal Siri“.

Dlouhodobější plán počítá s nasazením až v roce 2026, což uvedl i uznávaný analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg. Do té doby můžeme očekávat dílčí zlepšení jako schopnost upravovat fotografie nebo je sdílet na základě hlasového příkazu.

Apple čelí kritice a interním sporům

Apple v posledních měsících čelí kritice kvůli pomalému postupu v oblasti umělé inteligence. Sociální sítě i odborníci se podivují nad tím, že konkurenti jako Google nebo Meta dokážou své modely AI uvést do praxe rychleji.

Kritici jako Michael Gartenberg označili Apple Intelligence – zastřešující název pro nové AI funkce – za ukázku „přeceňovaného slibu a podceněného výsledku“. Nechybí ani právní kroky: Apple byl obviněn z klamavé reklamy kvůli tomu, že propagoval novou Siri, aniž by ji ve skutečnosti uvedl na trh.

Situaci navíc zkomplikovaly interní spory mezi vývojovými týmy. Vedoucí týmů Robby Walker a Sebastien Marineau-Mes se neshodli na tom, kdo má nad projektem vedení, což vedlo k roztříštěnému řízení vývoje.

Apple se tváří klidně – zástupci firmy opakují, že i konkurence zatím nenašla ideální využití AI. Zda se jim podaří dotáhnout novou Siri do finální podoby, která bude skutečně užitečná a zároveň bezpečná, ukáže až čas. Do té doby nám nezbývá než čekat – a doufat, že další beta verze přinesou alespoň náznak změny.

