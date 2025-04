OnePlus Hammer byl jen vtip, ale nakonec je z toho lákání na novinku

OnePlus 12 | Zdroj: OnePlus

OnePlus již dávno není samostatný výrobce a dnes spadá pod Oppo jako běžná subznačka. S tím došlo k několika změnám, a to i v portfoliu. Jak se ale ukazuje, dojde k menšímu návratu.

OnePlus 13T

Dnes samozřejmě kdejaká společnost zveřejňuje aprílové žertíky, i proto je trochu komplikovanější vyfiltrovat, co je vlastně reálné a co je jen snaha někoho nachystat. V případě OnePlus to bylo jednoduché detekovat, jelikož se subznačka pochlubila produktem OnePlus Hammer, což mělo být zařízení velké síly.

Co je ale podstatnější, je fakt, že ve videu došlo na zmínku kolem zařízení OnePlus 13T. OnePlus se tak po tříleté pauze vrací s modelem T. Nebude se ale jednat o běžný top model. Samotné video poukazuje na to, že se bude jednat o menší zařízení. Ještě není úplně jasné, jestli půjde jen o tloušťku, nebo se OnePlus zaměří na výšku.

Několik náznaků poukazuje na možnou konkurenci pro nadcházející Galaxy S25 Edge nebo iPhone 17 Air. Do této chvíle se ale spekuluje, že mát mít OnePlus 13T displej s úhlopříčkou 6,3 palců a procesor bude Snapdragon 8 Elite. Kdy dojde k představení, není přesně známo.

Zdroje: gsmarena.com, 9to5google.com



