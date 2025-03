Zdroj: 9to5google

Samsung Galaxy S25 Edge bude tenký, ale vyžádá si to svou cenu [aktualizováno]

Aktualizováno 10. 3.

Před třemi měsíci se Samsung částečně pochlubil svým nadcházejícím modelem Galaxy S25 Edge, který má zaujmout nejen tenkostí. Bohužel výrobce nesdílel specifikace a jen nalákal na budoucí novinku. I tak se postupně objevují specifikace, byť tedy z neoficiálních zdrojů.

Mobil má mít displej o úhlopříčce 6,656 palců, což tedy bude odpovídat Galaxy S25+. Tloušťka má být 5,84 mm a hmotnost by měla být 62 gramů. Aktuálně se mobil objevuje u certifikace, a to konkrétně ve dvou variantách: EB-BS937ABY a EB-BS937ABE. U obou je uvedena kapacita baterie 3 786 mAh. Lze odhadovat, že oficiální specifikace tedy budou uvádět 3900 mAh jako běžná velikost, což není mnoho.

Cena by se měla pohybovat kolem 24 000 Kč, po přepočtu. I tak to zatím asi vypadá, že po uvedení nebude hned dostupný v Česku.

Původní článek 23. 1.

Možná i vy patříte mezi ty, kteří se těší na nějakou závěrečnou scénu u dobrého filmu, která naláká na další děj nebo doplní lehce příběh. S něčím takovým se proslavil Apple. Slavná hláška One More Thing (Ještě jedna věc) vždy avizovala, že to hlavní přijde až nyní. Něčeho podobného jsme se dočkali na včerejším představení nové generace mobilů od Samsungu.

Nejen návrat Edge

Před několika lety měl Samsung smartphony Edge, respektive se jednalo o speciální verzi, která se chlubila zakřiveným displejem. Následně se ale tato technologie stala běžnou a název jako takový už nebyl zapotřebí. Nyní se ale vrací. Právě na konci představení novinek Galaxy S25 jsme se dočkali upoutávky na to, co teprve bude představeno.

Samsung se pochlubil, že má ještě jeden mobil, ale jen ho ukázal. Sice byl vystaven na samotné akci, ale nikdo se ho nesměl dotknout, případně s ním nějak manipulovat. Samsung mu dal název Galaxy S25 Edge, přičemž se s největší pravděpodobností jedná o spekulovaný Galaxy S25 Slim, nebo nějaká jeho varianta.

Velikostně bude na tom stejně asi jako Galaxy S25+, ale zde půjde hlavně o samotnou tloušťku. Ta totiž bude jen 6 mm. Bohužel Samsung nic neuvedl, ani náznak specifikací. Jen je vidět, že na zadní straně budou hodně vystouplé dva snímače.

Co se týče samotného představení, mělo by se odehrát v dubnu. Jen je otázka, jestli se tato novinka dostane na český trh. Zatím zachytáváme náznaky, že se k nám nemusí dostat.

Samsung brýle

Samsung ještě ukázal, že pracuje na dalším zařízení. Mělo by se jednat o chytré brýle s Android XR, ale v podstatě při představení operačního systému jsme se dozvěděli o brýlích od Samsungu. Ostatně se k němu již vyjádřil a zatím nese název Project Moohan. Na akci tak tedy jen opět nalákal na budoucí uvedení, ale samotné datum nebo nějaké bližší informace si nechal pro sebe.

