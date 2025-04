Concept VP6260: tyčí se mezi ostatními vysavači

Zdroj: Dotekomanie.cz

Před nedávnem jsme tu měli recenzi na robotický vysavač Concept VR3450, dnes si vezmeme na paškál jeho příbuzného ze stejné „stáje“: tyčový vysavač Concept VP6260. Pojďme na to!

Hodně v jednom

Už minule jsem upozorňoval na fakt, že Concept je českou značkou, a to samozřejmě platí stále, má za sebou už téměř 25 let úspěšné historie. Nevyrábí pochopitelně pouze vysavače, ale celou škálu domácích spotřebičů.

Tyčový vysavač VP6260 má ve svém celém názvu uvedeno označení 4v1 Ultimate Pro+ 29,6 V Concept VP6260. Název to je dlouhý, ale také hodně slibující. Vyčteme z něj, že se nejedná o jen tak obyčejný vysavač, ale rovnou o model čtyři v jednom. Ovšem po otevření krabice bude váš dojem pravděpodobně jiný: až uvidíte celou sadu dodávaného příslušenství, spíše byste věřili, že je to vysavač alespoň „deset v jednom“. Kromě samotné vysávací jednotky a jednotky s akumulátorem se vám totiž do ruky dostane hned 9 různých nástavců. K tomu ještě 1 výměnný kartáč, nálevka na vodu a čistící štětečky. Suma sumárum – nejdříve nejspíš nebudete vědět, na co to všechno správně použít. Nicméně ve skutečnosti to je snadnější, než by se na první pohled zdálo.

Za prvé: tyčový vysavač

První a základní variantou je klasický tyčový vysavač. I když: klasický? Má hned několik pozitivních bodů navíc. Pojďme ale postupně.

Nejobjemnější částí vysavače je průhledná prachová nádoba. Ta obsahuje několik různých filtrů, a to včetně HEPA filtru. Nádoba má praktickou rukojeť s hlavním vypínačem. Na prachovou nádobu se shora nasune akumulátor. Celou jeho horní stranu tvoří podsvícený dotykový LCD displej; ten slouží k regulaci sacího výkonu, přičemž každý výkon je indikován barvou podsvícení. Modrá barva znamená základní výkon, fialová střední, a červená ten nejvyšší. Tady je nutno podotknout, že v tomto režimu velmi rychle mizí nejen prach a nečistoty, ale také zbývající kapacita akumulátoru. A když už mluvíme o výkonu, tak se sací silou 27 kPa patří VP6260 mezi ty úplně nejsilnější modely nejen od Conceptu, ale na trhu vůbec.

Na druhý konec prachové nádoby se připojují nejrůznější nástavce. Základním je dlouhá teleskopická tyč, která má tu výhodu, že se vysavač snadno přizpůsobí výšce vaší postavy. Lze ji nastavit na délku od 95 do 117 cm. Vysavač se tak snadno používá jak dětem, tak i dvoumetrovým „habánům“.

Na tyč se poté napojí ten správný nástavec. Asi nejpoužívanějším bude velký turbokartáč. Ten má v sobě snadno vyměnitelný válcový kartáč, který máte ve dvou variantách. Kartáč na koberce, který kombinuje štětiny a gumové labely, se navzdory svému názvu hodí nejen na koberce, ale na všechny druhy podlah. HardFloor kartáč má naopak měkký povrch se speciálními vlákny, a jeho doménou jsou tvrdé povrchy, na kterých dokáže zachytit mnohem více nečistot. Hlavice turbokartáče má na přední straně čtyři LED diody, takže dobře vidíte vysávanou oblast, a to i v noci.

Malou, ale šikovnou věcičkou je ohebný kloub. Ten se vloží jako mezikus mezi tělo a teleskopickou tyč, a rázem se pohodlně dostanete i do nízkých, jinak obtížně přístupných míst.

Za druhé: UVC sterilizátor

Druhou variantou nástavce je hlavice s UVC sterilizátorem. UVC světlo je nejtvrdší ultrafialové záření s vlnovou délkou méně než 280 nanometrů, a patří k nejúčinnějším způsobům dezinfekce prostor, protože dokáže proniknout přes buněčnou membránu škodlivých mikroorganismů, a tím ničit strukturu jejich DNA. Je tedy ideální k likvidaci bakterií i virů. Používá se zejména na koberce, čalouněný nábytek, matrace a další místa s výskytem alergenů a roztočů. Tuto UVC hlavici ocení zejména alergici, také i rodiny s domácími mazlíčky.

Za třetí: Mop

Další variantou nástavce je speciální mopovací modul. Ten má na horní straně pod červenou krytkou otvor pro nalití vody do speciální nádržky. V příslušenství jsou pak dvě textilní podušky, které se pomocí suchého zipu připevní na příslušná místa mopovacího nástavce. Pro lepší mopování je dobré tyto podušky nejprve namočit.

Samotné mopování má dva režimy: režim suchého vytírání, a režim mokrého vytírání, kdy se postupně uvolňuje voda z naplněné nádržky. Režim se opět přepíná přímo na dotykovém displeji akumulátoru, kde se zobrazí příslušené symboly. Při práci se textilní podušky neustále otáčejí, a ovlivňují tak do značné míry pohyb vysavače. Je to trochu nezvyklé, máte pocit, že vysavač se vám v ruce tak trochu kroutí, a žije si svým vlastním životem.

A abych nezapomněl – také mopovací modul je vybaven čtyřmi LED diodami, kterými si svítí na práci.

Za čtvrté: ruční vysavač

I v této variantě využijeme základní „tělo“ vysavače tvořené prachovou nádobou s rukojetí a nasazeným akumulátorem. Tento základní prvek vysavače vypadá mimochodem velmi zajímavě a atraktivně, a svým vzhledem mi okamžitě evokoval období dospívání, kdy jsem hltal sérii Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse: přesně takto jsem si totiž představoval vraždomatickou pistoli značky Tutáč-Zabijáč. 😊

Ruční vysavač je oproti jednoúčelovým ručním vysavačům poměrně robustní a těžký. hmotnost je téměř přesně 1,5 kilogramů, z toho připadá 550 gramů na akumulátor.

Na ruční variantu se nejvíce hodí různé doplňkové nástavce. Může to být širší hubice určená na čalounění, dlouhá štěrbinová hubice, nebo štěrbinová hubice s kartáčkem. Co je fajn: v bohaté extra výbavě je také krátká flexibilní hadice. Ta je jakousi obdobou dříve zmíněného ohebného kloubu, a výrazně zvyšuje flexibilitu a schopnost ručního vysavače dostat se i na špatně přístupná místa. Výborně se hodí třeba při čištění interiéru v autě.

Jak se s ním tedy pracuje?

Jak se nám s vysavačem VP6260 pracovalo? Velmi dobře. Nejvíce si ho oblíbily dvě starší z našich tří dětí. Pro pětiletou dceru byl v tyčové konfiguraci možná ještě příliš těžký, ale s ruční variantou se „oháněla“ skvěle. Její třináctiletá sestra už je v rodině skoro nejvyšší, takže jako první objevila možnost prodlužování teleskopické tyče. V rychlopřepínání režimu byla mistr, a (světe, div se!) uklízení ji BAVILO. Ještě před nedávnem věc neslýchaná. Bravo!

Co se týče „dlouhé“ varianty, nemám žádné výhrady. Šikovná je aretace kartáčů, takže vysavač (i přes svou váhu) zůstane stabilně a bezpečně stát, není třeba jej o cokoliv opírat.

Nejvíc jsem si oblíbil ruční variantu. Je sice větší (a těžší) než předchozí ruční vysavač, který jsme používali, ale plně to vynahradí svým parádním výkonem a širokou paletou nástavců. Třešničkou na dortu je pak flexibilní mezikus, zejména v kombinaci se štěrbinovými hubicemi.

Co se mi líbí (a nelíbí)

Funkce, kterou jsem ocenil asi nejvíce, je likvidace roztočů a alergenů pomocí UVC sterilizátoru. Matrace prošly důkladnou dezinfekcí, ruční varianta vysavače je na tuto práci jako stvořená. Zatím tuto funkci nevyužíváme dostatečně dlouho, abych mohl říct konkrétní výsledky, ale subjektivně se mi spí lépe. A to je super, protože právě s kvalitou spánku jsem už delší dobu na štíru.

Co mi naopak příliš nesedlo: mopovací modul. Jak už jsem zmiňoval, rotace podušek způsobuje, že se vysavač v ruce trochu nepříjemně vrtí. Je také třeba dávat bedlivý pozor, aby člověk nevynechal ani kousek podlahy, protože následně je celkem zřetelně vidět, kde mop „úřadoval“ a kde nikoliv. Hodí se na rychlé vytření menší koupelny nebo WC, ale vypadá to, že větší plochy u nás zůstanou v gesci Concept VR340, který mopování zvládá lépe.

Pokud vás zajímá výdrž akumulátoru, tak zde jsou čísla z reálného provozu. Při „modrém“ stupni výkonu je výdrž výborných 45 minut. Při nejvyšším „červeném“ výkonu baterie mizí výrazně vyšším tempem, o dobití si řekne už po 10 minutách plného výkonu. Super je, že displej se zbývající hodnotou máte celou dobu přímo před očima, takže přesně víte, jak na tom jste, a nepřihodí se nemilé překvapení. Akumulátor je třeba před nabitím od vysavače odpojit, což provedete velmi snadno a velmi rychle. Nabíjí se přiloženou nabíječkou, a plné kapacity 2 200 mAh dosáhnete po přibližně 3,5 hodinách.

Akumulátor nelze nabíjet přímo na vysavači, a to z toho prostého důvodu, že nabíjecí konektor je v připojeném stavu schovaný a nedostupný. Osobně to považuji za výhodu. Jednak se s nabíječkou vejdete téměř kamkoliv, protože akumulátor je relativně malý, a také v případě jeho nefunkčnosti vyměníte pouze akumulátor samotný, nikoliv celý vysavač.

Garantováno

Jaká tedy byla zkušenost s tímto přístrojem? Tyčový vysavač 4 v 1 Concept VP6260 je svou aktuální cenovkou 8 999 Kč zástupcem střední cenové třídy. Svým výkonem, použitelností a širokou škálou dodávaného příslušenství by si ale klidně mohl říct o cenu o poznání vyšší. Troufnu si říct, že za své peníze dostanete hodně „muziky“: přístroj, který na sebe vezme hned několik podob, zabere málo místa a zastane hodně práce. Ano, má i své mouchy, ale za mne nic zásadního. Můžu vlastně říct to samé, co jsem tvrdil o robotickém vysavači od Conceptu: vysavač s parametry, které dobře vypadají „na papíře“, a stejně dobře i fungují v praxi.

A ještě něco: až do konce roku 2025 běží akce Garance 60 dní na vyzkoušení a 7 let záruka na BLDC motor. Tento šikovný vysavač si tedy můžete doma otestovat, a pokud nenaplní vaše očekávání, do 60 dní jej můžete vrátit a dostat své peníze zpět. A pokud si jej necháte, sedmiletá záruka na motor je vaše. Stačí vysavač do 14 dnů zaregistrovat ZDE.

Za poskytnutí Concept VP6260 děkuji společnosti Concept.

