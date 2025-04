Novinka Vivo Y300t spíše jen doplňuje řadu

Zdroj: Vivo

Vivo se rozhodně nebojí vydat mnoho různých modelů v rámci jedné generace a jedné řady. Už jsme zde měli šest novinek série Y a nyní zde máme sedmou v podobě Vivo Y300t.

Už jen do počtu?

U tohoto modelu se moc Vivo nesnažilo, ale to nutně neznamená, že by se jednalo o špatně vybavený smartphone. Jen tedy LCD displej moc nesluší zařízení, které má kapacitu baterie 6500 mAh. To je vskutku nadstandardní hodnota a může být hlavním lákadlem tohoto zařízení.

Zadní strana má pořádný ostrůvek, ale je zde jen sestava 50+2 MPx. Sekundární snímač je zde spíše zbytečný. Dobrou zprávou je zvýšená odolnost vůči prachu a vodě, ale na kompletní ponoření to není. Mobilu nechybí stereo reproduktory. Chybí zde spíše informace o softwarové podpoře, ale neočekáváme, že by zde výrobce garantoval nějak dlouhou dobu.

Vivo Y300t má u základní sestavy nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 900 Kč. Vzhledem k tomu, že Vivo sem tam přinese mobil z této kategorie i do Česka, můžeme předpokládat, že v tomto případě by se nakonec mohla pohybovat kolem 5000 Kč, což je dost na takto vybavené zařízení.

Specifikace Vivo Y300t

displej: 6,72 palců, 2408 x 1080 pixelů, LCD, 120 Hz, 1050 nitů

procesor: Dimensity 7300

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 15 + Funtouch 15

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo

IP64

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 165,7 x 76,3 x 8,09 mm; 208 gramů

baterie: 6500 mAh + 44W

