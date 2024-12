Vivo Y300 znovu a lépe, má tři reproduktory

Zdroj: Vivo

Někdy se vyznat ve značení mobilů je trochu komplikovanější. Například Vivo uvedlo model Vivo Y300 5G v listopadu, ale dnes zde máme Vivo Y300. Stále má podporu pro 5G, ale jinak se jedná o jiné zařízení, i pokročilejší.

Vivo Y300

Co se týče základních specifikací, tak dnešní novinka je větší. Při pohledu na zadní stranu byste si mohli myslet, že je více orientovaná na fotografické možnosti, ale jsou zde stále jen dva foťáky. Ten hlavní dostal navíc optickou stabilizaci obrazu. Co je ale potěšující, je samotná kapacita baterie. Vivo Y300 se chlubí 6500mAh baterií využívající modernější technologie.

Vivo ale nejvíce vyzdvihuje samotné reproduktory, přičemž jsou tři. Celkově má mobil vyšší hlasitost, až o 600 %. Hladina akustického tlaku je až 91,7 dB a dle výrobce je zvuk slyšitelný i na vzdálenost 100 metrů. Nic z toho ale nemá být na úkor kvality. Navíc je zde i systém, který dokáže konvertovat jakýkoliv stereo zvuk do prostorového režimu.

Ani nevíme, že by nějaký běžný mobil měl někdy tři reproduktory. Možná se to stane standardem, ale budeme si muset počkat, jak se tato novinka osvědčí. Základní specifikace ale mobil řadí do střední třídy.

Co se týče samotné ceny, tak Vivo Y300 startuje v přepočtu na cca 4 600 Kč bez daně a poplatků. Rozhodně se jedná o zajímavější mobil než dříve vydaný Vivo Y300 5G. Zasloužil by si rozhodně lepší označení, aby nedocházelo k záměně. Snad se tato novinka dostane na náš trh s lepším pojmenováním.

Specifikace Vivo Y300

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD), AMOLED, HDR10+, až 1300 nitů, 120Hz

procesor: Dimensity 6300

8/12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256/512 GB (UFS2.2) + microSD

Android 14 + OriginOS 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP64

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, Navic, USB Type-C

rozměry: 163,57 x 76,18 x 7,79 mm; 199,9 gramů

baterie: 6500 mAh + 44W

