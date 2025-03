CarPlay v rámci iOS 18.4 přináší tři nové funkce

Zdroj: GPT-4o

Zatímco Apple stále pracuje na zásadním redesignu , který by měl přijít s verzí CarPlay 2.0, nezapomíná ani na vylepšení současné verze. S příchodem iOS 18.4 dorazí hned tři nové funkce, které mohou zlepšit uživatelský zážitek – zejména pokud jezdíte autem často a spoléháte se na infotainment systému Apple.

CarPlay dostane výrazná vylepšení

První novinkou je rozšíření zobrazení aplikací o třetí řadu ikon. Doposud CarPlay podporoval maximálně dvě řady, ale s iOS 18.4 se na větších obrazovkách ve vybraných vozech objeví třetí vrstva. Jde o jednoduchou, ale praktickou změnu, která zlepšuje využití dostupného prostoru na větších displejích. Uživatelé betaverze si nové rozvržení pochvalují především v elektromobilech a vozidlech s panoramatickými displeji.

Druhou výraznou novinkou je příchod sportovních aplikací do CarPlay. Apple zpřístupnil nové rozhraní pro vývojáře, díky kterému budou moci aplikace se sportovními výsledky integrovat svá data přímo do prostředí CarPlay. To znamená, že během jízdy budete mít přehled o aktuálním skóre svého oblíbeného týmu, aniž byste museli sahat po telefonu. Zatím není jasné, kdy přesně se integrace dočkají aplikace třetích stran, ale očekává se, že Apple Sports bude jednou z prvních, která tuto funkci nabídne ihned po oficiálním vydání iOS 18.4.

Třetí a možná nejzásadnější změnou je možnost nastavit si výchozí navigační aplikaci – ovšem pouze pro uživatele v Evropské unii. Tato novinka vychází vstříc dlouhodobým požadavkům na větší flexibilitu v rámci digitální konkurence. V praxi to znamená, že si nově můžete nastavit třeba Google Maps nebo Waze jako výchozí navigaci a při zadání hlasového příkazu přes Siri – například „Naviguj mě do práce“ – se automaticky použije vámi zvolená aplikace. To výrazně zrychluje a zpříjemňuje celé ovládání za jízdy.

Přestože se tyto novinky nemusí týkat všech uživatelů – pokud například jezdíte ve starším voze s menším displejem nebo žijete mimo EU – je fajn, že Apple nenechává současnou verzi CarPlay bez povšimnutí. A právě takové drobné, ale dobře cílené úpravy dávají smysl, dokud se nedočkáme většího přechodu na CarPlay nové generace.

iOS 18.4 zatím nemá oficiální datum vydání, ale vše nasvědčuje tomu, že nové funkce dorazí v nejbližších týdnech. Pro uživatele, kteří CarPlay využívají denně, se tak blíží konečně výraznější upgrade.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články CarPlay v rámci iOS 18.4 přináší tři nové funkce

Předchozí článek iOS 18.4 je k dispozici, přináší hlavně Apple Intelligenci Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Kolik mobilních dat měsíčně spotřebujete? Méně než 5 GB

5–20 GB

Neomezená data Nahrávání ... Nahrávání ...