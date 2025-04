Meta brzy začne trénovat umělou inteligenci na datech uživatelů z EU

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Společnost Meta oznámila, že se chystá zahájit trénování svých AI modelů na datech evropských uživatelů svých platforem, zejména Facebooku a Instagramu. Tento krok znamená zásadní posun ve využívání uživatelských informací, protože do trénovacích dat mají být nově zařazeny veřejné příspěvky, komentáře i historie komunikace s Meta AI. Firma přitom výslovně uvádí, že do zpracování nebudou zahrnuty soukromé zprávy mezi přáteli a rodinou a že se opatření vztahuje pouze na osoby starší 18 let.

Meta plánuje o změně informovat své uživatele v Evropské unii formou notifikací přímo v aplikacích i prostřednictvím e-mailu. Součástí těchto sdělení bude i přímý odkaz na formulář, přes který bude možné vznést námitku a ze zpracování se odhlásit. Tento odkaz bude zároveň dostupný i v aktualizovaných podmínkách ochrany osobních údajů. Meta v současné chvíli tvrdí, že implementace tohoto procesu se uskutečňuje na základě připomínek evropských regulátorů a že stále probíhají konzultace s úřady.

Tento krok navazuje na loňské rozhodnutí Mety, kdy plánovala zahájit trénink AI na datech uživatelů z EU, ale po zásahu irského úřadu pro ochranu osobních údajů byla nucena tento plán odložit. I nyní Meta na svých stránkách uvádí, že kvůli probíhajícím jednáním je záměr trénovat AI na základě dat z Evropy zatím technicky pozastaven, ačkoliv upozorňování uživatelů už bylo spuštěno.

Meta obhajuje svůj záměr tím, že chce své modely přizpůsobit specifickému kulturnímu a jazykovému kontextu evropského trhu. Tvrdí, že pro kvalitu a přirozenost výstupů AI je zásadní, aby modely rozuměly místním jazykovým nuancím, dialektům, způsobům vyjadřování a humoru. Zejména v oblasti textu, hlasu, videa nebo vizuálního obsahu prý hraje lokalizace klíčovou roli.

Možnost odhlášení se bude týkat pouze budoucího využití dat. Co už bylo veřejně publikováno v minulosti – například veřejné příspěvky dospělých uživatelů Facebooku od roku 2007 – mohlo být Meta již dříve použito k trénování, jak firma sama připustila. Tato data nelze zpětně vyloučit ze systému.

I přes proklamovaný záměr zohlednit kulturní rozmanitost vyvolává krok Meta silnou kritiku. Odborníci i ochránci soukromí upozorňují, že Meta znovu balancuje na hraně evropských pravidel ochrany dat a jedná bez skutečně informovaného souhlasu uživatelů. Znepokojení panuje také ohledně transparentnosti procesu, neboť není zcela jasné, jaký typ dat bude konkrétně využit, jak dlouho budou uchovávána a jak bude Meta nakládat s výslednými modely.

Z tohoto důvodu je doporučeno, aby uživatelé věnovali pozornost oficiálním oznámením, která jim přijdou od Mety, a případně využili možnost vznést námitku proti zpracování. Tato námitka může být uplatněna jednoduše prostřednictvím formuláře, který bude přístupný jak v oznámení, tak v sekci ochrany osobních údajů na dané platformě.

Ačkoli Meta tvrdí, že záměr je veden snahou o vytvoření relevantních nástrojů pro evropské uživatele, zůstává otázkou, zda tento přístup obstojí ve světle platných evropských regulací a očekávání veřejnosti v oblasti ochrany soukromí. Jak ukazují předchozí zkušenosti, důvěra uživatelů se buduje dlouhodobě – a velmi snadno se ztrácí.

