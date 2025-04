Jan Kabát (BigHub): AI změní pracovní trh i způsob myšlení firem

Umělá inteligence (AI) se v posledních letech stává zásadním tématem nejen pro technologické nadšence, ale především pro firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné. Zatímco pro běžného uživatele je AI často synonymem pro produktivitu nebo automatizaci jednoduchých úkolů, komerční nasazení umělé inteligence jde mnohem dál.

O tom, jak AI proměňuje svět obchodu, jaké výzvy přináší a kde se skrývají největší příležitosti, jsem si povídal s Janem Kabátem, obchodním ředitelem společnosti BigHub, která se věnuje umělé inteligenci a práci s daty už téměř deset let.

Jak byste svými slovy popsal, čím se BigHub zabývá?

„Vedu obchod v BigHubu a zaměřujeme se čistě na umělou inteligenci a data. Děláme to už skoro devět let a zaměřujeme se hlavně na velké klienty. Pracujeme na projektech, o kterých se na trhu zatím moc nemluví, protože využití AI v business prostředí je pořád ještě v plenkách. Často se setkávám s tím, že lidé mají představu o umělé inteligenci jen jako o nástroji na psaní textů nebo základní automatizaci, ale reálné aplikace v byznysu jsou o něčem úplně jiném,“ říká Jan Kabát.

Když říkáte, že aplikace AI jsou v byznysu jiné, co máte konkrétně na mysli?

„Typickým příkladem je třeba operational excellence – tedy zlepšení provozní efektivity. Když si to převedeme do praxe, jde třeba o automatizaci účetnictví, kde AI zvládá nejen vytěžování faktur, ale i jejich validaci, párování s daty v systémech a automatické vytváření reportů. Ale nejde jen o back-office, kde se přepisují data – AI dnes dokáže automatizovat komplexní činnosti, které doteď mohl dělat jen člověk,“ vysvětluje Jan.

Jedním z konkrétních příkladů je automatizace obchodních schůzek…

„Například Gong nebo TL;DV, což jsou nástroje, které analyzují obchodní schůzky. Nahrávají konverzace, přepisují je a dokáží vyhodnotit, jestli jsme třeba někde udělali chybu v obchodním procesu nebo zda jsme dostatečně reagovali na námitky klienta. Tímhle způsobem si vyhodnocujeme úspěšnost meetingů a učíme se z vlastních chyb. Občas se ukáže, že třeba mluvím moc nebo naopak málo, a tak to ladím,“ doplňuje Jan.

Nepřipadá vám to trochu strašidelné? Nahrazování lidí technologií?

„Rozhodně je to trochu scary,“ připouští Jan. „Obzvlášť když si uvědomíme, že některé profese mohou skutečně zaniknout. U nás v Evropě je legislativa stále poměrně přísná, takže například u úvěrového scoringu musí být jasně doloženo, proč byl úvěr zamítnut. V USA nebo Číně to ale není problém a vývoj tam běží naplno. Přesto už dnes dokáže AI nahradit velkou část procesů, třeba v pojišťovnictví při procesu likvidací. A to už není sci-fi, ale realita,“ dodává.

Jak konkrétně využíváte AI ve své obchodní práci?

„V obchodě je zásadní efektivita. A právě tady AI hraje velkou roli. Kromě již zmíněného TL;DV používáme nástroje jako Leadspicker, které automatizují komunikaci s potenciálními klienty. Automaticky například sledují nabídky práce nebo další tržní signály a taky hledají kontakty na relevantní osoby ve firmách. Díky tomu můžeme hned oslovit správného člověka bez zbytečné manuální práce. Dalším skvělým nástrojem je třeba Apollo.io nebo Lusha. Ty umí skenovat trh a hledat náznaky, že firma potřebuje nové lidi nebo se chystá na nějaký projekt. To je skvělé pro zacílení obchodních nabídek. Když víte, že firma právě získala financování nebo změnila IT ředitele, můžete rychle zareagovat a nabídnout své služby ve správný čas,“ popisuje Jan.

Jaké jsou podle vás nejčastější chyby firem při zavádění AI?

„Největší problém je absence jasného cíle. Mnoho firem chce AI jen proto, že je to trend. Ale pokud nemají předem definované, co tím chtějí dosáhnout, tak se výsledky nedostaví. Občas se stává, že firmy automatizují procesy, které nemají vysokou přidanou hodnotu – třeba knowledge base nebo chatboty pro interní použití. Ano, jsou to zajímavé projekty na vyzkoušení, ale nepřináší to reálné úspory nebo nové příležitosti. Klíčové je vybrat správný use case a mít jasný plán, co konkrétně má být výsledkem,“ vysvětluje Jan Kabát.

Co byste poradil firmám, které chtějí s AI začít?

„Začněte s malými kroky. Vyberte jeden proces, který má smysl automatizovat, a ověřte si výsledky. Postupně přidávejte další oblasti. A hlavně – mějte jasnou strategii. To není o tom, že vyzkoušíme pár chatbotů a uvidíme. Je to o dlouhodobé vizi a postupném budování AI mozku. Pro malé a střední firmy může být jednodušší a levnější vytvářet automatizace pomocí Make nebo Zapier než vytvářet AI Agenty. Propojit pár nástrojů dohromady například CRM a Ecomail (nebo již zmíněný Leadspicker) a s textem si pomoct s placenou verzí ChatGPT. Tak jste schopni relativně jednoduše automatizovat základní věcí. Velkým firmám bych však doporučil něco sofistikovanějšího, jako jsou již zmínění AI Agenti,“ říká Jan.

Jak vidíte budoucnost práce v éře AI? Může to být pro někoho ohrožující?

„Myslím si, že ano. Některé profese budou muset projít transformací. Ale zároveň jsem optimista – věřím, že se otevřou nové role a příležitosti, které dnes ani neexistují. Například obory jako sociální péče nebo kreativní profese budou i nadále žádané, protože tam AI nikdy (nebo alespoň zatím) plně nenahradí lidský faktor. Naopak technické profese, které se rychle přizpůsobí, budou v čele nového technologického pokroku,“ uzavírá Jan Kabát.

Představte si, že máte malou firmu a děláte sales i recruitment. Jak byste využil AI v takové situaci?

„Tohle je skvělý příklad. Malé a střední firmy často nemají rozpočet na složitá řešení, ale přesto mohou s AI výrazně ušetřit čas a peníze. Doporučil bych zaměřit se na automatizaci rutinních procesů a sběr dat. Třeba pomocí nástroje toho Make nebo Zapier můžeš propojit různé služby a automatizovat úkony, jako je sledování nových příležitostí nebo vytváření seznamů kontaktů. Pro sales a recruitment je opravdu skvělý ten Leadspicker, který automaticky vytváří seznamy potenciálních zákazníků nebo kandidátů na základě jejich aktivit na webu či sociálních sítích. K tomu bych doporučil už zmíněný RocketReach, který vám pomůže rychle najít kontaktní údaje na LinkedInu a dalších platformách. A pokud chcete mít přehled o tom, co se na trhu děje, tak se hodí Lusha – umí skenovat události jako změny ve vedení firmy, nové investice nebo akvizice. Na základě těchto dat můžete lépe plánovat oslovování nových klientů nebo kandidátů. Nezapomínejte na Gong / TL;DV, které vám automaticky přepisují schůzky a dávají přehled o tom, jak byla jednání vedená a jestli jste na něco nezapomněl. Můžete si pak třeba udělat přehled námitkových situací a zlepšovat svůj přístup k obchodním jednáním.“

Umělá inteligence: Hrozba, nebo příležitost?

Jan Kabát z BigHubu nabízí jasný pohled z praxe na to, jak AI proměňuje nejen obchod, ale i celé podnikatelské prostředí. Kdo bude inovovat, ten bude mít náskok. Kdo zaváhá, může snadno ztratit krok. A přestože jsou obavy z AI na místě, klíčové je přestat se bát a začít ji aktivně využívat.

„Naším cílem je pomáhat firmám s využitím AI tak, aby se stala jejich konkurenční výhodou. A kdo se s AI naučí pracovat už teď, ten bude za pár let výrazně před konkurencí,“ dodává Jan Kabát.



