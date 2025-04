Zdroj: GPT-4o

HMD připravuje poslední Nokie, do příštího roku se ještě dočkáme retro tlačítkových telefonů

Ikonická značka Nokia se pomalu loučí s trhem mobilních telefonů – alespoň v podání společnosti HMD Global. Do března 2026 vyprší licenční dohoda a HMD se podle zákulisních informací připravuje na poslední sérii klasických s legendárním logem. Rok 2025 tak přinese návrat několika známých modelů v modernějším kabátě.

Nokia: rozlučkové modely a návrat do časů jednoduchosti

Podle známého tipéra @smashx_60 se HMD chystá představit několik nových verzí ikonických telefonů, které cílí hlavně na uživatele hledající jednoduchost, výdrž a nostalgii. V plánu jsou modely jako:

Nokia 3510 4G

Nokia 5710XA 4G (2025)

Nokia 130 Music (2G)

Nokia 150 Music (2G)

Nokia 8310 4G

Tyto telefony nejsou smartphony a ani se tak netváří. Nabídnou tlačítka, základní funkce, podporu hudby, dlouhou výdrž baterie a minimum rušivých prvků. Jsou určeny buď pro milovníky „digitálního detoxu“, nebo jako sekundární zařízení do kapes cestovatelů a seniorů.

Nokia 5710XA: retro s bezdrátovými sluchátky

Model Nokia 5710XA byl poprvé uveden v roce 2022 a zaujal nevšedním designem – přímo v těle telefonu se ukrývala sada bezdrátových sluchátek. Verze pro rok 2025 si tento unikátní prvek ponechá, ale konečně se rozloučí se zastaralým konektorem Micro USB. Nově nabídne moderní USB-C port.

Hudební edice pro indický trh

Modely Nokia 130 Music a Nokia 150 Music už byly nedávno představeny v Indii pod značkou HMD. Oba modely mají jasně hudební zaměření – nabídnou 2,4″ QVGA displej, 2W zadní reproduktor, vyhrazená tlačítka pro přehrávání hudby, Bluetooth 5.0 a výměnnou baterii s kapacitou 2 500 mAh, která slibuje až 34 dní pohotovostního režimu.

Nokia 130 Music navíc přidává duální svítilnu a podporu UPI plateb.

Nokia 150 Music přináší základní zadní kameru, LED svítilnu a funkci scan-and-pay.

V globální verzi se oba telefony pravděpodobně vrátí k označení Nokia.

Zánik značky Nokia v mobilním světě

HMD už v roce 2024 ukončilo prodej chytrých telefonů pod značkou Nokia. Zůstaly jen poslední tlačítkové modely, uváděné v omezeném množství a pomalým tempem. Firma mezitím buduje vlastní identitu a představuje nové přístroje pod jménem HMD, bez nostalgického odkazu.

To, co sledujeme nyní, je spíš důstojné rozloučení než nový začátek. HMD se ještě naposledy snaží využít emocionální hodnotu značky Nokia, než její mobilní éra definitivně skončí. Do března 2026 se tak uzavře i dosavadní způsob brandingu, kdy bylo na krabičce „HMD“ a na zařízení „Nokia“.

Barbie Flip Phone: retro s růžovým twistem

Mezi nové retro modely se zařazuje i nedávno představený Barbie Flip Phone. Za cenu 7 999 rupií (cca 2 200 Kč) nabízí klasický véčkový design s růžovým provedením ve stylu Barbie. Uvnitř najdeme:

2,8″ displej

čip UNISOC T107

64 MB RAM a 128 MB úložiště (rozšiřitelné)

VGA kameru

baterii s kapacitou 1 450 mAh

Telefon běží na systému S30+ a obsahuje speciální Barbie aplikace jako Malibu Snake nebo Meditation. Víc než funkce ale zaujme svou stylizací – a potvrzuje, že retro ještě neřeklo poslední slovo.

