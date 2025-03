vivo X200 Ultra má nabídnout revoluční fotoaparát vyvíjený ve spolupráci s Fujifilmem

Zdroj: GSM Arena

Společnost vivo chystá pro letošní rok svůj nový vlajkový smartphone X200 Ultra, který slibuje špičkový fotografický zážitek. Nově se na vývoji fotoaparátu podílí japonská společnost Fujifilm, což naznačuje revoluční vylepšení obrazu, barev a detailů. Co dalšího nabídne tento exkluzivní model?

Spolupráce s Fujifilm přinese špičkovou kvalitu fotografií?

Dřívější modely řady vivo X využívaly optiku ZEISS a speciální bokeh efekty, které dodávaly fotografiím profesionální vzhled. Nyní vivo posouvá kvalitu obrazu ještě dál díky partnerství s legendární japonskou společností Fujifilm, známou svými ikonickými fotoaparáty a filmy. Podle uniklých informací by měla tato spolupráce přinést vylepšenou reprodukci barev inspirovanou analogovými filmy Fujifilm a lepší dynamický rozsah pro přesnější zachycení světla a stínů.

Srdcem fotoaparátu bude nový A1 čip, který posune inteligentní zpracování obrazu na vyšší úroveň. Tento čip má zajistit:

Rychlejší zpracování snímků s minimálním zpožděním

Efektivnější odstranění šumu a vylepšení detailů

Pokročilou analýzu scény pro optimální nastavení fotoaparátu

Kombinace nového čipu a spolupráce s Fujifilmem tak slibuje fotografie, které by měly být blíže profesionálním záběrům. Vivo X200 Ultra by neměl excelovat jen ve fotografování, ale také ve videu. Nabídne podporu natáčení v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu s HDR. Pro plynulejší a stabilnější záběry bude k dispozici pětiosá stabilizace, která eliminuje chvění i při natáčení v pohybu. To znamená profesionální kvalitu videí bez nutnosti použití stabilizačního gimbalu.

Kromě vylepšeného hardwaru nabídne vivo X200 Ultra také nový fotografický režim, který bude cílit přímo na profesionální a pokročilé uživatele. Přesné detaily zatím nejsou známy, ale spekuluje se o manuálním ovládání inspirovaném klasickými fotoaparáty Fujifilm. Bohužel, stejně jako jeho předchůdce, bude vivo X200 Ultra dostupný pouze na čínském trhu. Na globální variantu si tedy budou muset zájemci ještě počkat.

