Zdroj: Qualcomm

Pokud jde o softwarovou podporu, tak se situace na trhu lepší, tedy v případě mobilů s Androidem. Mnohé společnost již nyní nabízí několik let, a to i v případě levných modelů. Příkladem zde jde Samsung, který již běžně nabízí 4 roky. Některé společnosti jdou ale ještě dál a mají u svých modelů 7 let. Zde je naopak tahounem Google. Zřejmě se ale brzy objeví nějaký firma, která bude nabízet 8 let.

8 let jako standard?

Pokud jde o softwarovou podporu, nezáleží jen na samotném výrobci smartphonu. Svou roli zde hrají dodavatelé nejrůznější komponent. Právě dodavatelé musí nabízet nějakou formu podpory, aby mobilní telefon mohl dostat další aktualizaci. Zde se dá jednoduše konstatovat, že součástka s nejkratší softwarovou podporou nastavuje maximální dobu.

Qualcomm ale nechce brzdit tento segment a oficiálně oznamuje rozšíření softwarové podpory na 8 let. Samozřejmě jsou zde v tuto chvíli určité podmínky. Začíná se s takovou podporou u Snapdragonu 8 Elite, přičemž dané zařízení musí být uvedeno minimálně s Androidem 15. U takový mobilů bude Qualcomm nabízet 8 let softwarové podpory, ale i tak bude spíše záležet na výrobci smartphonu, jestli něco takového nabídne.

Zmíněný procesor ale nebude jediný. Qualcomm uvádí, že tato novinka bude platná pro všechny procesory sérií Snapdragon 8 a 7, ale jen těch novějších. Stávající zařízení nesplňující podmínky nebudou mít 8 let podpory ze strany Qualcommu. Nyní si tedy spíše musíme počkat, který výrobce jako první nabídne tak dlouhou softwarovou podporu.

Zdroje: qualcomm.com, 9to5google.com



Domů Články Mobily s Androidem a Snapdragonem dostanou delší podporu, ale ne všechny

Předchozí článek Slevy až 62 % na licence Microsoftu brzy končí! Doživotní licence na Office za pouhých 381 Kč! Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama