Mapy.cz chystají několik novinek, rozšiřují i možnosti

Zdroj: Mapy.cz

Česká služba Mapy.cz rozhodně nespí na vavřínech a snaží se přidávat nejrůznější funkce a novinky. Tentokrát se o několika dozvídáme, ale společnost není moc konkrétní.

Mapy.cz – První dvě novinky v tomto roce

I nové sportovní aktivity

Aplikace Mapy.cz má několik zajímavých funkcí, mezi které patří Stopař. Ta je určena pro zaznamenávání aktivit, přičemž si můžete nyní nově vybrat z 20 typu. Mezi nimi najdete například Chůze, Běh, Jízda na kole, Jízda na motocyklu, Jízda autem, Jízda na koloběžce, Veslování, Běžecké lyžování, Sjezdové lyžování, Paragliding, Paddleboard, Chůze s kočárkem, Jízda na koni, Skialpinismus a další.

Druhá novinka se teprve chystá, i tak o ní společnost informuje. Konkrétně jde o možnost nákupu předplatného verze Premium skrze webovou verzi. To zatím není možné. Mapy.cz zatím používají jen řešení od Googlu a Applu, ale zde musí platit značný poplatek z dané ceny. Webová verze bude pro společnost levnější. Dá se předpokládat, že dojde jen k integraci nějaké platební brány. Kdy se tak stane, zatím nevíme, ale mělo by to být velmi brzy.

Poslední dvě novinky, které jsou v případě, informuje společnost jen skrze svou aplikaci. Právě při spuštění se zobrazují většinou nějaké novinky, které přibyly v aplikaci, ale nově se láká na dvě nadcházející. Jedna přivede Mapy.cz na chytré hodinky. Druhá novinka bude mít prvky AR, tedy rozšířené reality. Poslouží pro rozpoznání lokace, důležitých míst a bodů skrze kameru mobilu.

