Redmi 13x je další novinka v základní třídě

Redmi v relativní tichosti uvedlo mobil Redmi A5, který se dá považovat za základní. Nyní zde máme další tichou novinku v podobě Redmi 13x. Dle všeho nejde o absolutně nový mobil. Základ by měl mít u loňského smartphonu, i tak došlo na několik aktualizací, zejména v designu.

Slušný základ?

Tato novinka zapadne do nižší třídy, ale nejde o základní zařízení. Ostatně cena je nastavena u základní verze v přepočtu přibližně na 3 800 Kč. Redmi 13x má již Full HD+ displej a dokonce je zde i certifikace IP53, takže setkání s vodou a prachem neuškodí, ale na ponoření do vody to není.

Redmi 13x zapadne mezi mobily s podporou jen LTE, novější technologii zde nehledejte. Na zadní straně kraluje 108MPx snímač, kterému sekunduje 2MPx senzor s makro focení. Některé asi potěší 3.5mm jack pro sluchátka.

Redmi zatím není moc sdílné, co se týče detailních specifikací, takže netušíme, jestli se k nám dostane. I tak si myslíme, že by cena mohla být o něco nižší, aspoň pro náš trh.

Specifikace Redmi 13x

displej: 6,79 palců, Full HD+, 90 Hz, LCD, 550 nitů

procesor: Helio G91-Ultra

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128 GB

Android 14 + HyperOS

Foťáky: zadní – 108 MPx 2 MPx, makro přední – 13 MPx

IP53

3.5mm jack

čtečka otisků prstů na boku

baterie: 5030 mAh + 33W

