Nepředstavené tablety od Samsungu jsou venku

Jihokorejský gigant Samsung by měl už příští týden oficiálně představit dvojici tabletů s názvem Galaxy Tab S10 FE a Galaxy Tab S10 FE+. Tuto skutečnost přímo potvrzuje jeden z prodejců z Nizozemska, který si obě zařízení zařadil do své nabídky a slibuje u nich dodání do 5 až 7 pracovních dnů. K dispozici máme kompletní výpis výbavy i konečnou podobu zařízení.

Silná dvojka

Tablety se evidentně budou od sebe odlišovat jen displejem a bateriovým článkem. Model Tab S10 FE nabídne 10,9palcový WUXGA displej a 8 000mAh baterii. Naopak verze s přídomkem Plus získá 13,1palcový WQXGA panel a 10 090mAh baterii. Následně už bez rozdílů nabídnou 12MPx kamerku na videohovory, 90Hz obnovovací frekvenci nebo maximální jas 800 nitů. Kompatibilní stylus S Pen dokonce najdete v prodejním balení.

Hardwarovou stránku zastoupí osmijádrový procesor Exynos 1580 z vlastní dílny, 8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště, které podporuje microSD karty s kapacitou až 2 TB. Softwarová část samozřejmě poběží na platformě One UI 7 založené na Androidu 15. Zmínku si také zaslouží 13MPx fotoaparát, technologie rychlého 45W nabíjení, certifikace odolnosti IP68 či dva reproduktory s technologií Dolby Atmos.

V obou případech bude možné vybírat mezi variantami WiFi a WiFi+5G. Na výběr budou tři barevné možnosti – modrá, stříbrná, šedá. Zájemci za Galaxy Tab S10 FE v základní konfiguraci zaplatí přibližně 14 454 Kč, zatímco model Galaxy Tab S10 FE+ vyjde na cca 18 698 Kč.

