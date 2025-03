Google nabízí hromadné smazání dat v další službě

Zdroj: Google

Dnes jsme vás informovali o možnosti smazání zálohovaných fotek a videí z Google Fotek, tedy v případě konkrétního zařízení. Díky tomu můžete z cloudu odebrat vše, co bylo nahráno z jednoho zařízení, ale přitom nepřijít o data na konkrétním smartphonu. Taková hromadná akce ale není jediná dnešní novinka.

Hromadné mazání hesel

Správce hesel od Googlu si prošel mnohými změnami, zejména v samotném systému a na pozadí, ale i tak se jedná stále o jednoho z těch lepší správců hesel. Navíc se snaží hlídat narušenou bezpečnost, případně nějaké úniky na internetu. Hlavně vás tedy upozorní na případnou hrozbu.

Nyní přidává funkci, kterou jsme ani neočekávali a ani jsme si nemysleli, že by mohla být užitečná. Hesla si můžete ze správce exportovat, případně je importovat, ale pokud jde o mazání, museli jste to dělat manuálně, tedy jeden účet za druhým. Nově se začíná objevovat možnost hromadné smazání všeho, co máte uloženo.

Taková novinka se hodí, pokud přecházíte na jiný účet, případně k jinému poskytovali správce hesel. Právě v takovém případě asi nechcete zbytečně promazávat jeden údaj za druhým. Novinka se tedy může hodit některým uživatelům. Novinka je zatím k dispozici v beta verzi, ale asi brzy zamíří mezi všechny uživatele.

