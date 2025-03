Apple vydal iOS 18.3.2, má přes 700 MB

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktuálně majitelé iPhonů vyhlížejí aktualizaci na iOS 18.4, jelikož přinese rozšíření Apple Intelligence, a to i do Evropy, ale co se týče nové generace Siri, tak na to si musí nově počkat až na další rok, jak přiznala nedávno sama společnost. V mezi čase zde máme novou verzi systému, konkrétně iOS 18.3.2.

Apple vylepšuje CarPlay: nová beta iOS 18.4 přidává třetí řadu ikon

Aktualizace iOS

Apple v poslední době tak trochu poupravil strategii v představování novinek. Stále zde máme jednou za rok vydání hlavní verze, jako je iOS 18 a následně přidává novinky s postupnými iteraci. Co se týče variant, jako je ta dnešní, tedy iOS 18.3.2, tak se jedná jen o bezpečnostní vylepšení.

Sice má aktualizace přes 700 MB, ale neobsahuje nějaké viditelné novinky nebo změny. Apple jen opravuje známé chyby, vylepšuje stabilitu a řeší bezpečnostní hrozby. Bohužel Apple nevydává tak rychle seznam změn nebo oprav. Ten až se zpožděním vydá na svých stránkách.

Apple vydal iOS 18.3, hlavně jde o opravy a jednu novou funkci

Předchozí článek Takto budou vypadat Pixel 10 modely, budou tři Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama