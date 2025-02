Zdroj: Dotekománie

YouTube slaví 20 let a do budoucna má velké plány

V roce 2025 slaví YouTube dlouhých dvacet let od svého založení. Během těchto dvou dekád dokázala tato platforma proměnit způsob, kterým sledujeme videa od úplných základů. Ve svém každoročním dopise nyní generální ředitel YouTube, Neal Mohan, zrekapituloval poslední rok platformy a nastínil blízkou budoucnost.

Obří úspěch a krásný výhled pro letošní rok na YouTube

Právě tak by asi zněla věta, jež by měla za úkol vystihnout dopis Neala Mohana. Na samotném začátku dopisu totiž generální ředitel platformy uvádí, že se YouTube už dva roky drží na první příčce, co se týče celkového času streamování videa ve Spojených státech. Zároveň také uvedl, že se televize stala v USA nejčastějším zařízením pro používání aplikace, když překonala mobilní telefony. Ve zbytku svého dopisu pak nastínil čtyři klíčové oblasti, které budou v roce 2025 středem pozornosti celé platformy.

1. Youtube jako centrum kultury

Aplikace YouTube už dávno není místem pouze pro videa. Najdete v ní také videoklipy, podcasty, živá vysílání a mnoho dalších typů obsahu, které z YouTube tvoří samotné centrum kultury. Právě podcastům se v poslední době daří opravdu náramně a platforma jim chce ještě více pomoci.

V letošním roce tak YouTube plánuje přidat do aplikace nové nástroje po jejich tvůrce, zlepšit monetizaci i pomoci divákům najít nové podcasty.

2. YouTubeři se stávají startupisty

Podle generálního ředitele platformy YouTubeři vnášejí startupové myšlení do celé aplikace i Hollywoodu. Budují studia a hledají nové způsoby monetizace. Jedním takovým způsobem je například placené členství kanálu.

Jejich počet vzrostl v roce 2024 o více než 40 %. Stále větší důraz je ale kladen i na partnerství s firmami a propagaci produktů přes videa. Nové možnosti monetizace jsou dost možná za rohem.

3. YouTube se stane novou televizí

Jak již bylo řečeno, televizní obrazovky se staly hlavní platformou pro sledování YouTube v USA, kde po dlouhých letech předčily mobilní zařízení. Podle dostupných informací tak diváci nyní sledují na televizi průměrně přes 1 miliardu hodin obsahu denně.

YouTube TV má nyní 8 milionů předplatitelů a YouTube Premium s YouTube Music dosáhly na hranici 100 milionů předplatitelů. Platforma se tedy bude v letošním roce snažit ještě více navýšit popularitu sledovaní videí na televizích. Plánuje toho dosáhnout přidáváním nových funkcí, které používání YouTube na televizích ještě zpříjemní.

4. Umělá inteligence na YouTube

YouTube využívá umělou inteligenci nejen pro vylepšení obsahu, ale také pro jeho personalizaci. AI nástroje jako Dream Screen či Dream Track pak pomáhají tvůrcům Shorts s generováním vizuálních a zvukových efektů.

Umělá inteligence ale bude v letošním roce pomáhat i s automatizovaním dabování videí a ochranou uživatelů. To se týká zejména dětí, kterým může být některý obsah zakázán kvůli nízkému věku. Množství AI funkcí na YouTube se tak v roce 2025 zvětší opravdu výrazným způsobem.

Zdroj: blog.youtube



Domů Články YouTube slaví 20 let a do budoucna má velké plány

Předchozí článek Powerbeats Pro 2: sluchátka s měřením tepu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama