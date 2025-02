Vodafone láká na 40% slevy na tarify, nabídka platí jen pár dnů

Zdroj: Vodafone

Mobilní operátoři si umí najít příležitost na nějakou akci. Většinou jsme zvyklí na vánoční nabídky a vlastně kolem hlavních svátků nebo významných datumů, ale tentokrát se Vodafone rozhodl zveřejnit speciální akci ke dni zamilovaných.

“Kryjeme zákazníkům záda, není třeba hledat dál, ideální valentýnský dárek pro vaše nejbližší, je takový, který vás spojí. Kdo by Valentýnskou akci zmeškal, nemusí zoufat, i po Valentýnu bude v platnosti kampaň MultiSIM, která se zaměří na širší cílovou skupinu, zahrnovat bude i zlevněné tarify pro mladé #jetovtobě a oproti Valentýnskému speciálu budou moci zákazníci tuto nabídku využít dokonce až na 5 čísel,” říká Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafone ČR.

I 40% sleva

V rámci běžných neomezených tarifů je k dispozici od 10. 2. do 14. 2. 2025 nabídka se slevou 40 % oproti běžné ceně. Základní tarif Basic+ s rychlostí 4 Mbps vás tedy vyjde na 449 Kč měsíčně, ale jen při pořízení dvou SIM karet. Samotná sleva ale není dočasná, platí napořád, tedy až do doby, než se rozhodnete změnit tarif. Dál se nabízí vyšší tarif s 20 Mbps za 599 Kč měsíčně a ten nejvyšší pak přijde na 899 Kč měsíčně. I u nich je podmínkou pořízení dvou SIM karet.

Vodafone se rozhodl v rámci akce nabídnou výhodu i u Vodafone Business a k dispozici je i akce MultiSIM. Ta by měla být dostupná delší dobu.

Pokud jde o hlavní akci, tak se rozhodně hodí těm, co hledají nový tarif pro dvě telefonní čísla. Případně asi bude stačit si sehnat kamaráda nebo kamarádku a využít této možnosti. Hlavně Basic+ vypadá zajímavě. U tohoto typu akce neočekáváme, že by došlo k prodloužení a bude platit jen do 14. 2.

Nabídka platí i pro stávající zákazníky, ale je zde jedna podmínka. Můžete si vybrat z běžných zlevněných tarifů jen ten, který je minimálně o 200 Kč dražší, než co aktuálně platíte. Pokud chcete nabídky využít, stačí navštívit stránku vodafone.cz/valentyn.

Zdroj: Tisková zpráva



