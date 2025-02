Škoda Octavia 4 Combi 2024; zdroj: Dotekománie

Rok s Octavia 4 (2024) – jak dnes funguje systém? a co aplikace My Škoda? [recenze]

Představovat Škoda Octavia asi nemá příliš smysl u nás v Česku. Pravděpodobně většina populace tímto autem někdy jela. Nejnovější generace, Octavia 4 (2024), už je na trhu také nějaký ten pátek a vloni se dočkala faceliftu. Na ten se ale zaměříme někdy příště, dnes tu máme ještě před faceliftovou verzi.

Těchto aut je totiž na silnicích mraky a pravděpodobně tady s námi budou ještě hodně dlouho. Jaké jsou naše zkušenosti s Infotainmentem a nejen tím? Jak v praxi dnes funguje propojení s CarPlay? Jaká je spolehlivost? A jak fungují asistenční systémy? Nejen na tyto otázky si v dnešním článku shrnující rok provozu Octavky odpovíme.

Na úvod bych rád zmínil, že není Octavia 4 jako Octavia 4. Facelift nechme teď úplně stranou, nicméně i bez něj auto prodělalo změny na pozadí během pěti let výroby. My se tu dnes budeme bavit o Octavii 4 vyrobené na začátku roku 2024 ve výbavě Style. Hardware v našem případě nesl označení H67, software měl ke konci testování verzi 1985. Hardwarová revize se v průběhu let měnila a tak nemůžu zaručit, že dnes psaná slova budou platit i pro starší verze.

Hardware: H67

Software: 1985

ABT hardware: H49

ABT software: 2103

Samotné auto jsme používali v grafitově šedé ve variantě kombi. Zcela upřímně je to asi nejvíce neviditelné auto na českých silnicích, protože není vůbec problém jich během jízdy potkat jednotky či i více úplně stejných modelů úplně stejné barvy a kolikrát i výbavy. Přesto za mě se designově povedlo a jen bych dnes už volil asi trochu zajímavější barvu než decentní a trochu nudnou šedou.

Infotainment s názvem Bolero je v našem případě schovaný v 10palcovým displeji uprostřed panelu, a je doplněný o virtuální kokpit o velikosti 10,25 palce. Virtuální kokpit nabízí kvalitní displej a základní možnosti přizpůsobení prvků uvnitř dvou budíků a uprostřed. Na výběr jsou nicméně jen tři různá zobrazení v našem případě (Sportline, RS a modely s navigací jich mají o jeden nebo dva více) a to mi přijde málo. Je škoda, že zde není širší možnost přizpůsobení vzhledu. Alespoň, že máte možnost měnit prvky uvnitř budíků.

Samotný infotainment už má něco za sebou, respektive na designu uživatelského rozhraní už je věk trochu znát. Však také faceliftované modely už mají novou verzi. Nicméně ono i některé aplikace v rámci tohoto systému už jsou v novém designu jako třeba kalendář nebo traffication.

Domovskou obrazovku s widgety si můžete přizpůsobit stejně jako barvu pozadí. Upravit si lze také zástupce v notifikační liště. Osobně se ale přiznám, že jsem domovskou obrazovku moc nepoužíval. Většinu času na mém voze totiž svítilo CarPlay.

K dispozici jsou pak také další aplikace, které byly do systému dodělány dodatečně. To je vidět totiž na první pohled, jejich design je odlišný od zbytku infotainmentu, modernější. Jedná se třeba o kalendář, servisní akce, Traffication a nabídky. Poslední aplikace mi bohužel nikdy žádnou nabídku nenabídla. Kalendář jsem nevyužil a Traffication vlastně také ne vzhledem k užívání navigace v CarPlay. Nepotěší za mě delší načítání těchto novějších aplikací.

Samotné auto v naší konfiguraci má veškerý hardware pro navigaci a dokonce je tato položka i v hlavním menu. Po jejím otevření se ale otevře aplikace Shop, kde si navigaci můžete dodatečně dokoupit. Odezva a rychlost infotainmentu jako takového pro základní úkoly je dobrá, určitě by mohla být lepší, ale základní úkoly zvládá poměrně rychle. Přehlednost systému je též dostatečná, jen moc nerozumím, proč není v menu nastavení klimatizace. Do tohoto menu se lze dostat jen fyzickou klávesou pod displejem.

Laura

Automobil má integrovanou v našem případě také hlasovou asistentku Laura. Ta v této verzi není moc chytrá, ale pár rozumných příkazů jsem se naučit a používat jako třeba “je mi zima na nohy”. Laura pozná, kde sedíte, a pustí vám topení na nohy. Aktivaci můžete provést buď na volantu a nebo frází “Hej Lauro”. Tady musím zmínit, že se často mylně aktivuje. Konverzujete a Laura si myslí, že zazněla její fráze pro aktivaci, což ale není pravda.

CarPlay a Android Auto

Řídil jsem jsem mnoho Octavii 4 a první kusy této generace neoplývali zrovna spolehlivým bezdrátovým spojením telefonu s CarPlay auta. Naopak ještě dva roky zpět jsem příležitostně řídil kus, kterému se pravidelně během jízdy restartoval celý infotainment při připojení iPhonu. A nebylo to jen toto.

Dnes musím konstatovat, že v loňské čtyřkové oktávce, už je zhruba posledních půl roku po nejnovější aktualizaci bezdrátové spojení a propojení spolehlivé. Trvalo to, ale nakonec se to povedlo. Na to má pravděpodobně vliv nejnovější verze software, hardware a tedy i rok výroby 2024.

Samotný CarPlay či Android auto podrobněji popisovat nebudu, věřím, že tuto „nadstavbu“ většina uživatelů zná. Zmíním jen zajímavý fakt, že jediné Apple Mapy na CarPlay z mých používaných navigací (zkoušel jsem Google Mapy, Waze a Mapy.cz) podporují zobrazení navigačních povelů i na virtuálním kokpitu (tedy mezi budíky).

Aktualizace

Za poslední rok jsem na auto obdržel dvě velké aktualizace, jejichž instalace je poměrně děsivá. Nejvíc mě pobavila hláška při instalaci „Vystupte a nepouštějte do vozidla žádné osoby ani zvířata“. Takže pozor na pejsky, aby vám tam neudělali paseku. Při obou updatech jsem měl štěstí, nic se nerozbilo a vše proběhlo hladce. Auto jde dokonce během aktualizace i zamknout (trochu jsem se bál, že to nepůjde). Aktualizace samotných aplikací pak chodí častěji a jejich instalace pak umí probíhat na pozadí.

Asistenční systémy

Pro účely testování jsem měl celý rok všechny asistenty aktivní. Ono ostatně většina z nich nejde ani trvale vypnout, maximálně lze poladit nějaké jejich nastavení. Jinak se vždy po vypnutí motoru a znovu nastartování automaticky zapnou.

Front Assist (neboli asistent nouzového brzdění) Senzory občas vyhodnotí, že dojde k nehodě a nepříjemným pípáním a červeným symbolem přes displej vás upozorní. Jenže chybovost tohoto systému je velká a tak v polovině případech se o žádné riziko nejedná, ale jen je třeba křivá silnice.

Před vámi sice opravdu stojí auto, jenže vy ho snadno objedete protože silnice se stačí. Žádné riziko nehody zde tedy není. Naopak tento systém nepříjemným pípáním mě z počátku tak děsil, že málem způsobil nehodu. Teď už jsem si zvyknul mu nevěřit. Připomene se párkrát do měsíce, záleží, jak často jezdíte. Při vypnutí Front Assist se na palubní desce rozsvítí oranžový vykřičník.

Námi užívaný model nenabízel aktivní držení v pruzích, nicméně jen základní Asistent hlídání jízdního pruhu (Lane Assist). Ten vás neumí držet automaticky ve středu pruhu, to umí až jeho adaptivní pokročilejší verze. Tento vás bude jen upozorňovat a sahat na volat, pokud vyjedete z pruhu. Nebo spíše řečeno, pokud si myslí, že jste opustili svůj pruh. Bohužel i zde se mi párkrát za rok stalo, že mě systém špatně rozpoznal pruh. Problém mu dělají třeba větší spáry v silnicích, které jsou záplatované a lesknou se proti slunci nebo občas i divně namalované žluté čáry. Tento systém vás tak spíše drží více ve střehu než aby vám usnadnil život.

Adaptivní tempomat ACC je naopak věc, která funguje skvěle a jednoznačně život ulehčuje. Držení vzdálenosti před autem je spolehlivé a vyplatí se používat především při jízdě na širších okreskách v dvoupruhových silnicích. Na čtyřpruhové silnice a širší je třeba brát v potaz, že moc nevidí mimo váš pruh.

Starší a častější asistenty jako asistent rozjezdu do kopce už beru skoro jako samozřejmost a zde není, co vytknout. Tohle je skvělá a užitečná věc, která vás jednoduše podrží při rozjezdu do kopce a auto se vám nesklouzne dozadu. Máme tu také systém start and stop, kdy se při zastavení vypne motor. Osobně mi to tolik nevadí, reakce auta jsou při rozjezdu stále adekvátní.

Aplikace My Škoda pro Octavia 4

Pro vzdálený přístup k vozidlu dnes existuje aplikace My Škoda. Ta byla před nějakým časem kompletně přepsaná a stará aplikace se přejmenovala na My Škoda Essential (stále nutná pro některé modely co jsem pochopil). Naše Octavia 4 nicméně plně funguje s novou a aktivně vyvíjenou aplikací. Aplikaci jsme používali celý rok na systému iOS, ale existuje samozřejmě také na Androidu.

Líbí se mi především nedávný update, který přinesl aktuální stav vozidla s vysvětlením stavu. Ono totiž probuzení auta a aktualizace informaci do aplikace není okamžité a jak aplikace vysvětluje, může to trvat až dvě minuty. Dříve toto vysvětlení chybělo a vy jste si tak mysleli, jak ta aplikace nefunguje. Pokud je však auto nastartované, informace do aplikace vždy pošle. Zde se jedná spíš o stav, který vzniká pokud auto stojí. Jen občas mi aplikace vyhodila chybovou hlášku, že auto nejde načíst. Většinou ji stačí dát chvilku nebo ji restartovat.

Na základní obrazovce vidíte přehled, zda je auto zamčené, dojezd a odkaz na historii jízd. Párkrát se mi stalo, že mi aplikace hlásila rozsvícená světla, což ale nebyla pravda. Stav zamčení ale funguje spolehlivě. Po rozkliknutí stavu vozu ho máte možnost odemknout/zamknout a na další záložce mapy pak také problikat a nebo zatroubit. To funguje zcela na dálku přes internet, hodí se to třeba na parkovišti, když nevíte, kde jste auto nechali. S autem nemůžete v naší výbavě nijak hýbat, ani ho nastartovat, ani zapnout klimatizaci/topení (na toto je třeba nezávislé topení).

Nejvíce se mi na aplikaci líbí jízdní data. Zde nejen přehledně vidíte kolik kilometrů jste kdy ujeli, ale také průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost, čas a především náklady. Ty se počítají na základě ceny benzinu, kterou si do aplikace vyplníte vždy k danému datu tankování. Aplikace jako taková je rychlá a dobře optimalizovaná.

Dále na prostřední záložce najdete zdravotní kartu vozu, kde vidíte upozornění, když vám třeba dojde voda v ostřikovačích. Najdete tu také data i servise a odkaz na návod k vozidle. Čtvrtá záložka ukazuje novinky ze světa Škoda, v podstatě se jedná o feed z Instagramu Škodovky.

Nakonec na poslední záložce máte možnost přepnout se na jiný vůz, pokud jich máte pod svým účtem vícero. Dále je zde možnost odeslat zpětnou vazbu a další nastavení.

Zhodnocení Octavia 4 (2024)

Octavia 4 je za mě perfektně obyčejné auto. Své sousedy jím kor v námi užívané šedé v kombi asi nezaujmete, ale to je možná právě jeho výhoda. Nikdo vám ji ani nemusí moc závidět, na silnicích jsou jich mraky. Krásně splynete s davem a zároveň stále dostanete auto, které svoji práci odvede. A v námi testované verzi z loňského roku už i se stabilním infotainmentem. Jen ty asistenční systémy občas pozlobí, zde je potřeba je přijmou a nebo je bohužel pokaždé vypínat.

Aplikace My Škoda (odkazy do obchodů s aplikacemi) za poslední roky ušla dlouhou cestu a byla značně vylepšena. Dnes funguje většinu času skvěle a přijde mi, že její propojení s autem brzdí spíš technika vozu než software aplikace.

A jaké máte zkušenosti s vozy Škoda z poslední doby vy?



