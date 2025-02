Realme Neo 7x 5G | Zdroj: Realme

Konec tohoto měsíce se postará o menší rozšíření nabídky telefonů od společnosti Realme. Dnešní únik dává docela hodně nahlédnout pod pokličku modelu s označením Neo 7x 5G. Přírůstek je mimochodem znám také pod kódovým označením RMX5071. Čínský úřad TENAA konečně vydal potřebnou certifikaci, která přibližuje některé prvky výbavy a jeho podobu.

Nic neobvyklého

Realme Neo 7x 5G má disponovat 6,67palcovým OLED displejem s Full HD+ rozlišením. Do vnitřní části si údajně cestu najde zbrusu nový procesor Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu a hned několik paměťových konfigurací. To přímo znamená 6/8/12/16GB operační paměť RAM vedle 128/256/512GB a 1TB interního úložiště. Článek baterie o velikosti 6 000 mAh by měl získat technologii rychlého 45W nabíjení.

Zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx), kdežto dopředu ještě dosadí 16MPx selfie kamerku. Součástí softwaru bude operační systém Android 14 s vlastní platformou Realme UI 6. Pozornosti neunikne ani skener otisků prstů pod displejem nebo podpora paměťových microSD karet. Oficiální oznámení proběhne 25. února, kdy zároveň poznáme zástupce Neo7 SE.

Úplným závěrem musíme dodat, že Realme Neo 7x 5G vypustí do mezinárodního prodeje jako Realme 14 5G.

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com



Domů Články Realme ukáže Neo 7x 5G na konci února

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama