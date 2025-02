Řada Nothing Phone (3a) nebude nudná, ani po designové stránce [aktualizováno]

Zdroj: Nothing

Aktualizováno 18. 2.

Společnost Nothing nám poskytla ukázku, jak bude vypadat zadní foto modul nadcházejících novinek. Rozhodně můžeme říci, že se jedná o nejodvážnější design za poslední dobu. Kromě toho se dozvídáme, že hlavní snímače u obou mobilů budou mít 50 MPx a také se nabídne periskopický snímač. Ten bude mít také 50 MPx a má nabídnout 3násobný zoom s možností dosažení až 60násobného zvětšení. Všechny snímače podporují Ultra HDR, a to i přední. Nebude chybět softwarové vylepšení TrueLens Engine 3.0 s využitím AI.

Aktualizováno 4. 2.

Nothing postupuje dle strategie představování jedné funkce, specifikace nebo vlastnosti za druhou Asi nás v následující době čeká odhalování spíše specifikací, tedy jejich potvrzování, ale dnes zde máme celkem nečekané oznámení. Chystaná základní řada nabídne jedno tlačítko navíc. Bude se jednat o spoušť pro focení, ale současně bude sloužit i pro spuštění aplikace na focení. Zatím nevíme, jestli bude možné toto tlačítko přeprogramovat a nastavit u něj jinou událost.

Your second memory, one click away. Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/FHhAgzSZBz — Nothing (@nothing) February 3, 2025

Aktualizováno 30. 1.

Nakonec jsme se dočkali potvrzení přímo od společnosti, že se březnu nakonec představí série Phone (3a), tedy dle dostupných informací Phone (3a) a Phone (3a) Pro. K tomu firma zveřejnila náznak zadní strany jednoho z mobilů.

Aktualizováno 29. 1.

Společnost Nothing oznámila, že v březnu dojde k představení nového mobilu. Původně jsme očekávali, že na světlo světa přijde Nothing Phone (3), který by měl zamířit do nejvyšší příčky, ale nejrůznější náznaky poukazují na to, že bude uveden Nothing Phone (3a).

Ten bude má být vybaven 6,8palcovým displejem (120 Hz, OLED, Full HD+) a o výkon se postará Snapdragon 7s Gen 3. Co se týče fotografické výbavy, tak se má nabídnout sestava 50+50+8 MPx, přičemž poslední bude ultra širokoúhlý a jeden má nabídnout 2násobný zoom. O energii se postará 5000mAh baterie s podporou 45W nabíjení.

Vypadá to tedy, že na skutečný top model si budeme muset ještě počkat.

Původní článek 27. 1.

Nothing se stále snaží nalákat zákazníky na trochu jiné pojetí mobilních telefonů, což se značce rozhodně daří, tedy nabízet trochu jiné mobily. Ostatně na trhu se jedná o originální kousky se světelnou show na zádech. Nyní firma oficiálně oznámila datum uvedení nového mobilu.

Asi Nothing Phone (3)

Jak už top bývá, firma jen zveřejnila ne konkrétní informace a jen naznačují, co bychom mohli asi tak čekat. Dle dostupných informací se máme těšit na první top model, ale je spíše otázkou, co se tím konkrétně myslí. Samozřejmě se může jednat o nejvybavenější mobil značky Nothing, ale na druhou stranu nemusí konkurovat z pohledu specifikací jiným top modelům.

Nothing Phone (3) přijde v první čtvrtletí

Samotné představení se odehraje dle pozvánky 4. března v 11:00 našeho času. Nothing poskytlo jen krátkou animaci, která asi zobrazuje nějakou část mobilu, tedy zadní části.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Kromě toho jsme se dočkali také nákresů, ale z nich se nic konkrétního nedozvíme, byť se můžete pokusit něco najít. Mobil by mohl být opět originální a možná se dočkáme jiných efektů nebo provedení světelné části zad. Odhadujeme, že do samotného představení firma poskytne další náznaky a možná i některé specifikace.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, androidauthority.com, gsmarena.com, gsmarena.com



Domů Články Řada Nothing Phone (3a) nebude nudná, ani po designové stránce [aktualizováno]

Následující článek Facebook začne mazat záznamy z přenosů bez rozdílu Předchozí článek Novinky série Realme P3 lákají nejen na velkou baterii Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama