Neuralink: budoucnost propojení mozku s počítačem

Neuralink. Jen další vizionářský projekt Elona Muska, kterému prostě nestačí snaha o zprovoznění autonomních vozidel a vytvoření kolonie na Rudé planetě. Co to ale společnost Neuralink je a o co přesně se snaží?

Budoucnost, nebo sci-fi?

Neurotechnologickou firmu Neuralink založil Elon Musk v roce 2016. Tehdy ještě jako velmi ambiciózní a společností nepochopený projekt, jehož hlavním cílem bylo vyvinout mozkový implantát, který by umožnil propojení nejdůležitějšího lidského orgánu s počítačem.

Základem celé technologie Neuralinku je miniaturní čip, který se implantuje přímo do mozku. Ten obsahuje tisíce ultratenkých elektrod, jež umožňují snímat elektrickou aktivitu neuronů a současně také vysílat do mozku signály. V rámci operace je čip do mozku zaváděn za pomoci speciálního tunového robota, který zajišťuje, že nedojde k poškození mozkové tkáně.

Cílem společnosti je tímto způsobem pomoci lidem s poraněním míchy k obnově motorických funkcí, léčba neurologických onemocnění, jako je epilepsie nebo Parkinsonova choroba, a také propojení mozku s technologiemi – například k ovládání počítačů.

První klinické studie jsou už v průběhu

Velkolepé plány celého týmu Neuralinku konečně sklízí první úspěchy. V roce 2021 ve svém videu Neuralink ukázal světu opici, která pomocí implantátu dokázala hrát klasickou hru Pong pouze pomocí svých myšlenek. Poté následovala dlouhá odmlka společnosti, jež byla ukončena 19. září roku 2023.

Právě tehdy Neuralink spustil svoji vůbec první klinickou studii určenou pro lidské pacienty. Společnost si zakládá na vysoké úrovni utajení, a proto se znovu dlouho nevědělo o žádných dalších podrobnostech. V únoru 2024 ale Neuralink potvrdil, že první pacient skutečně obdržel implantát.

Ve své poslední zprávě z 5. února letošního roku pak Neuralink veřejnosti poskytnul shrnutí celého roku 2024. V rámci něj se implantátu dočkali celkem tři lidští pacienti. Ti tak díky němu získali schopnost znovu ovládat své počítače a další zařízení.

Ačkoliv je Neuralink teprve na samém začátku cesty, budoucnost, kterou slibuje je opravdu vzrušující. Stále nám zde ale zůstávají nepříjemné etické otázky, na něž bude třeba odpovědět.

