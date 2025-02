Huawei představuje sluchátka FreeArc se zajímavým designem

Huawei FreeArc | Zdroj: Gizmochina

Nabídku bezdrátových sluchátek nyní rozšiřuje čínská společnost Huawei, kam zařazuje jeden přírůstek s názvem FreeArc. Dnešní novinka to nemá vůbec daleko od posledního modelu FreeClip z prosince loňského roku. Produkt se právě svým designem výrazně odlišuje od ostatních zástupců na trhu. Stinnou stránkou může být docela průměrná vnitřní výbava a vyšší cenovka.

Otevřená stylovka

Než se pustíme do technické stránky, tak větší pozornost si jednoznačně žádá samotné zpracování. Tvarem připomínají háček nebo písmeno C. Každopádně je producent řadí mezi otevřené typy. Při výrobě byla použita slitina NiTi (nitinol) + tekutý silikon, což dohromady přináší dostatečnou flexibilitu (minimálně vydrží až 20 000 ohybů po dobu 5 let) a také šetrnost pokožce.

Zatímco za uchem je ukryt článek baterie, tak druhá část vpředu obsahuje zbytek prvků. Tuto druhou část konkrétně nazývají jako „akustickou kouli“. Ve výbavě lze zmínit certifikaci odolnosti IP57, dva mikrofony eliminující pouze poryvy větru a celková 28hodinová výdrž. Ovšem stačí 10 minut nabíjení na 3hodinový poslech.

Nakonec prodejci budou nabízet tři barevné verze – bílou, černou, zelenou. Cenovka po přepočtu odstartuje od hranice cca 3 021 Kč. Již nejbližší dny prozradí více.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama