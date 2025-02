Google vylepšuje hlasové zadávání v klávesnici Gboard

Zdroj: Dotekomanie.cz

Americký technologický gigant přichází s novým vzhledem hlasového zadávání v rámci klávesnice Gboard. Nové rozhraní populární klávesnice je zatím dostupné pouze pro vybrané beta testery. V blízké době ale dorazí i k ostatním uživatelům.

Hlasové zadávání v Google Gboard čeká proměna

Google nedávno začal s testováním nového vzhledu panelu pro hlasové vyhledávání v klávesnici Gboard. Nové rozhraní hlasového zadávání je podle dostupných informací k dispozici malé skupině beta testerů s novou verzí aplikace.

Novinka se objevuje jako panel nástrojů nacházející se nad klávesnicí a obsahuje tlačítko mikrofonu v barvách společnosti Google, které slouží ke spuštění a následnému zastavení hlasového vyhledávání, tlačítko pro mazání textu, otevření klávesnice a změnu jazyka. Panel ale také rovněž nabízí návrhy hlasových pokynů, které vás mohou inspirovat.

Nové změny se však netýkají pouze vzhledu klávesnice. Mimo něj totiž technologický gigant přidal do klávesnice i celkem šest nových hlasových příkazů, díky nimž vám Google pomůže při práci s textem. K dispozici jsou tak vybraným uživatelům například tyto tři příkazy, volně přeložené jako: „Parafrázuj“, „Zkrať to“ nebo „Přidej emoji“. Kdy bude nová funkce uvolněna mezi širokou veřejnost, zatím nevíme. Příliš dlouho by to ale trvat nemělo.

