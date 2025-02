Google Mapy dostávají nové možnosti hlášení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google má sice nechvalnou pověst v případě duplicitních aplikací a služeb, což šlo vidět hlavně u komunikačních služeb, ale v případě navigací je to spíše dobře. Stále provozuje Google Mapy a Waze, přičemž obě služby fungují samostatně, ale sdílí některé funkce a hlavně si mezi sebou sdílí dopravní informace. Většinou se nějaká novinka objeví prvně ve Waze, následně se dostane do Map. To platí i v tomto případě.

Google testuje změnu pro přehlednější zobrazení v aplikaci Mapy

Více možností hlášení

Google Mapy převzali funkci hlášení dopravní situace od řidičů před nějakou dobou a postupně dochází k vylepšování. Aktuálně se nabízí možnosti jako Nehoda, Kolona, Policie, Stavební práce, Uzavírka pruhu, Odstavené vozidlo a Předmět na cestě.

Waze přidává hlášení nehod nové generace

Google aktuálně testuje rozšíření o další možnosti, mezi kterými se najde hlášení zaplavené cesty, snížené viditelnosti a zasněžené cesty. Zatím nevíme, jak budou tyto možnosti znít v češtině, jelikož v našem případě ještě nemáme novinky.

Google asi i tentokrát bude novinky zavádět postupně, ale nevyhlížejte aktualizaci aplikace. Google je bude zavádět skrze aktivaci ze strany serverů. Mohou se tak objevit kdykoliv na vašem zařízení.

Zdroj: androidpolice.com

