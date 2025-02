ALIGATOR A930: telefon, který nenechá ve štychu vaši babičku, ani vás

Zdroj: Adart

Řekněme si to na rovinu, když vám někdo řekne „chytrý telefon pro seniory“, hned si představíte něco mezi kalkulačkou a dálkovým ovladačem. Aligator A930 GPS Senior ale rozhodně není žádný „důchodce mezi telefony“. Má vše, co potřebujete k pohodlnému a bezpečnému volání, a přidává i pár chytrých funkcí, které vám mohou zachránit krk. A to doslova!

Aligator A930: švýcarský nůž nejen každého seniora

V dnešní době, kdy se trh s chytrými telefony plní stále většími displeji, složitějšími operačními systémy a miliony funkcí, je snadné zapomenout na jednu zásadní věc – telefon by měl být především snadno ovladatelný, spolehlivý a praktický. Zvláště pro seniory, kteří nepotřebují 120Hz displej a tři zadní kamery, ale naopak dobrou čitelnost, dlouhou výdrž baterie a funkce, které jim usnadní život.

A přesně tohle nabízí Aligator A930 GPS Senior. Telefon, který je navržen s důrazem na jednoduchost, bezpečnost a uživatelský komfort. A co je nejlepší? Má i několik chytrých funkcí, které vás nejen udrží v kontaktu s rodinou, ale v případě potřeby vám mohou i zachránit život.

SOS tlačítko: jedno stisknutí a pomoc je na cestě

Nechme teď na chvíli stranou klasické funkce telefonu, k těm se dostaneme později. To, co dělá Aligator A930 opravdu výjimečným, je jeho bezpečnostní výbava.

Pokud se někdy dostanete do situace, kdy budete potřebovat rychlou pomoc, stačí jedno stisknutí SOS tlačítka na zadní straně telefonu. Telefon okamžitě odešle nouzovou zprávu až pěti přednastaveným kontaktům, přičemž k ní připojí i vaši přesnou GPS polohu.

A co když telefon ztratíte nebo ho zapomenete někde na lavičce v parku? Vaši nejbližší mohou na dálku požádat o vyžádání polohy telefonu. Jinými slovy, A930 se nejen postará o vaši bezpečnost, ale pomůže i v případě, že zapomenete, kam jste ho odložili. Takže když zabloudíte na výletě nebo vám dojde síla uprostřed nákupu, rodina vás najde rychleji než slevy na máslo.

Velký displej: na co si hrát s lupou, když můžete vidět jasně?

Pokud máte zkušenost s moderními telefony, možná jste se setkali s „minipísmenky“, která dokážou přečíst snad jen sokolí oči. Nic pro starší lidi, kteří naopak potřebují větší písmo, aby ho dokázali přečíst ideálně i bez brýlí. Aligator A930 naštěstí v tomto ohledu nehází klacky pod nohy. Má 2,8palcový barevný TFT displej, který je nejen dostatečně velký, ale hlavně výborně čitelný. Ovládání menu je intuitivní a přehledné, takže žádné složité hledání. A pokud vám někdy někdo pošle SMS delší než „Přijdu na oběd“, uvidíte ji hezky celou na jedné obrazovce.

Aplikace Záchranka: když jde o život, telefon ví, co dělat

Nejenže vás najdou vaši blízcí, ale díky integrované aplikaci Záchranka mohou vaši polohu zjistit i záchranáři. Při volání na čísla 155 nebo 1210 se automaticky odešle vaše GPS poloha, takže nemusíte složitě vysvětlovat, kde přesně ležíte v lese mezi borůvkami. To může být doslova život zachraňující funkce.

Co to znamená v praxi?

Žádné složité vysvětlování, kde se nacházíte, záchranáři přesně ví, kde jste.

Rychlejší příjezd záchranářů.

Záchrana i v případě, že sami nemůžete mluvit.

V kombinaci se silným GPS modulem tak Aligator A930 poskytuje maximální bezpečnost pro seniory, turisty nebo kohokoli, kdo chce mít jistotu, že v krizové situaci nebude sám.

Výdrž baterie, která vám dá klid

Už žádné každodenní nabíjení! Díky 1 700mAh baterii vydrží telefon v pohotovostním režimu až týden. A když už dojde šťáva, nabíjecí stojánek zajistí, že telefon má vždy své místo a je připraven k akci. Koneckonců, hledání nabíjecího kabelu pod gaučem je zábava spíš pro mladší ročníky.

Podpora 4G/LTE a VoLTE: volání, kterému rozumíte

Zapomeňte na chrčení, přerušované hovory a věty typu „Cože? Já tě neslyším, mluv hlasitěji!“. Díky podpoře 4G/LTE a technologii VoLTE bude zvuk čistý jako horský potok. Navíc telefon podporuje dvě SIM karty, takže můžete mít jeden tarif na rodinu a druhý na kamarády z turistického klubu.

Hudba, rádio a fotoaparát – vše v jednom

Kdo říká, že telefon pro seniory musí být nudný? Aligator A930 nabízí i trochu zábavy! Můžete si přehrávat hudbu, poslouchat FM rádio (a to dokonce bez sluchátek!) nebo si pořídit fotografie svých blízkých a vnoučátek a poslat je přes MMS. A pokud máte hodně oblíbených písniček nebo audioknih, telefon podporuje i microSD karty až do 256 GB a tam se toho vejde opravdu hodně!

Odolný design, který vydrží

Aligator A930 je navržen tak, aby skvěle padl do ruky. Rozměry 143 × 58 × 13,6 mm zajišťují pohodlné držení, zatímco protiskluzová úprava zabraňuje nechtěnému vyklouznutí. Telefon je dostupný ve dvou barvách – elegantní černé a stylové červené metalíze. A pokud vás zajímá odolnost, vězte, že tento telefon je skutečný držák. Žádné křehké sklo ani tělo z plastu, které prasknou při prvním pádu na zem. Aligator A930 je vyroben s důrazem na dlouhou životnost.

Shrnutí: Proč si pořídit Aligator A930 GPS Senior?

Pokud hledáte telefon, který vás podrží v každé situaci, pak je Aligator A930 jasná volba.

Velký a čitelný displej – žádné mžourání na drobná písmenka

SOS tlačítko s GPS – rychlá pomoc na dosah jednoho stisknutí

Aplikace Záchranka – život zachraňující funkce pro seniory i turisty

Kvalitní hovory díky VoLTE – žádné „haló, slyšíš mě?“

Hudba, rádio, fotoaparát – zábava v kapse

Nabíjecí stojánek – žádné hledání kabelů

Týdenní výdrž baterie – nabíjení jen jednou za několik dní

Odolná konstrukce a ergonomický design – telefon, který něco vydrží

Aligator A930 GPS Senior je víc než jen mobilní telefon – je to parťák pro každý den, který vám usnadní život a poskytne jistotu, že jste vždy v bezpečí. Ať už si chcete pohodlně zavolat, poslouchat hudbu, nebo mít jistotu, že vás blízcí vždy najdou, A930 vám bude vždy krýt záda.

A pokud se vám někdo bude posmívat, že „je to telefon pro seniory“, řekněte jim, že až jednou zabloudí bez signálu s vybitým smartphonem, tak jim tenhle Aligator možná zachrání krk. No a pokud vás telefon alespoň trochu zaujal, mrkněte na stránky aligator.cz, kde můžete za 2 399 Kč koupit.

Specifikace Barvy Černá/Červená Frekvence: GSM: 900/1800

WCDMA 900/2100 LTE/VoLTE: FDD:800/900/1800/2100/2600 Konektory Nabíjení/PC USB-C Sluchátka Jack 3,5mm Baterie: Výdrž stand-by až: až 7-10 dnů Kapacita 1700 mAh Typ li-ion Rozměry: Výška 143 mm Šířka 58 mm Tloušťka 13,6 mm Váha 95 g Displej: Typ TFT Rozměr 2,8″ Rozlišení 240×320 px Paměť: Kontakty 2000 SMS 1000 SOS funkce: SOS tlačítko Ano Počet SOS čísel 5 SOS SMS Ano SOS Locator Ano Způsob lokalizace GSM + GPS Vzdálené ovládání / vyžádání polohy Ano Funkce: Vibrace Ano DualSIM (2 SIM karty ) Ano/Ne Svítilna Ano Budík Ano Kalkulačka Ano Fotoaparát VGA FM rádio Ano MMS Ano SIM toolkit Ano Bluetooth Ano Automatické nastavení přesného času Ano Další informace: Obsah balení Telefon, nabíječka, nabíjecí stojánek Dostupné jazyky čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština, ukrajinština, příp. další dle potřeby Certifikáty: CE



