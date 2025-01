Soutěž o nový Samsung. Vyhrajte novinku hned po premiéře

Velký den pro Samsung se blíží. Už ve středu 22. ledna v 19:00 se světu představí nový vlajkový Samsung. A vy máte jedinečnou možnost novinku vyhrát. Mobil Pohotovost právě teď spouští soutěž o nový Samsung a vy tak můžete být mezi prvními, kdo bude špičkovou vlajkovku vlastnit.

Co můžete vyhrát?

Nový Samsung Galaxy, který opět posune hranici využití umělé inteligence, fotoaparátu, výkonu a vychytávek chytrého telefonu. Bezesporu půjde o jeden z nejlepších – ne-li nejlepší – Android telefonů na současném trhu.

Jak soutěžit?

Zapojit se je snadné:

Navštivte stránku cz/galaxyunpacked

Vyplňte svůj kontaktní e-mail

Klikněte na tlačítko „Odeslat“ a jste ve hře.

Soutěžit můžete až do 22. 1. do 19:00, tedy přesně do chvíle, kdy začíná premiéra Galaxy Unpacked. Vítěz bude vylosován během následujících dní, nejpozději však do týdne od skončení soutěže, a bude kontaktován na zadaný e-mail. V případě, že by Samsung novinky z rodiny Galaxy nepředstavil, má soutěžící nárok vybrat si jakékoliv zařízení Samsung v prodejní ceně do 20 000 Kč.

Sledujte premiéru živě

Registrací do soutěže se k odběru, díky čemuž vám neuniknou novinky o rodině Samsung. Premiéru nového Samsungu můžete sledovat středu 22. ledna od 19:00 na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kam bude krátce před začátkem streamu přidáno video pro živé sledování události.



